بمكون سحري رهيب طريقة عمل كيكة الباونتي اللذيذة بدون بيض أحلي من أشهر حلواني

كيكة الباونتي من أشهى الحلويات التي نالت إعجاب من تذوفها، فهي من الكيكات التي عرف بها المطبخ الغربي، الإ أنها نالت شهرة وقبولا في جميع أنحاء العالم، ولكن تختلف مكوناتها من بلد لآخر فالكل يغير في مكوناتها بما يناسب ذوقه فهي كيكة محبوبة لدي الكبار والصغار وبالأخص محبي جوز الهند، فالكل يرغبها لما تحتويه من طبقات مميزة فالطبقة الأولي عبارة كيكة الشوكولاتة التي يعشقها الأطفال، والثانية مكونة من جوز الهند والكريمة والثالثة صوص شوكولاتة ونشتريها من محلات الحلواني بأسعار باهظة، سنتعلم طريقة عملها بطريقة سهلة، ولن تكون أخر مرة نصنعها في البيت.

الطبقة الأولي

عبارة عن كيكة شوكولاتة لذيذة لا تحتاج إلي بيض في إعدادها.

المقادير

1,1/4 كوب دقيق

2معلقة كاكاو

3/4 كوب سكر

1/2 كوب زيت

1/4 كوب كريم شانتيه

3/4 كوب زبادي

150مل ماء

فانيليا

معلقة خل

معلقة صغيرة بيكنج بودر

1/2معلقة صغيرة بيكنج صودا

الطريقة

نحضر وعاء عميق، وننزل فيه والزبادي والسكر والزيت والماء ،ونضربهم بالمضرب اليدوي حتي يمتزجوا جيداً. ننخل الدقيق مع الكاكاو والبيكنج بودر والبيكنج صودا ونضيف إليهم الكريم شانتيه. نضع خليط المكونات الجافة علي السوائل ثم نضيف معلقة الخل علي البيكنج صودا حتي تتفاعل ثم نقلبهم بالاسباتيولا من تحت لفوق حتي تكون هشه. نجهز صينية التشيز كيك مقاس 20،نضع ورقة زبدة في قاع الصينية،ثم نصب الخليط، وندخلها الفرن 180 تستغرق حوالي 35 إلي 40 بعد خروجها نتركها تبرد.

الطبقة الثانية

2 كوب جوز هند

باكو كريم شانتيه 150جم

كوب لبن ساقع

طريقة

نخفق الكريمة شانتية مع اللبن، ثم نضيف جوز الهند، ونقلبعم جيداً وستصبح الطبقة الثانية جاهزة، لوضعها فوق الكيكة ثم نضعها في الثلاجة حتي نجهز الطبقة المتبقية و يمكن أخذ كمية بسيطة، وتشكيلها علي شكل كور للتزيين.

الطبقة الثالثة

11/2كوب شوكولاته

1/2 كوب لبن

علبة قشطة 170جم