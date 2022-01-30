حيلة ذكية لتقشير الثوم بسرعة البرق حتي لو قدامك 20 كيلو هتقشريهم في دقائق

ثم يحتاج إلى وقت طويل حتى نقوم بتقشير الثوم ‏والتخلص من الأشياء التي تحيط به من الخارج وعندما تقوم الأم بإعداد الطعام فإنها تحتاج إلى وقت طويل حتى تستعد إلى ذلك لذلك من خلال هذا المقال سنتحدث ‏عن طرق مختلفة يمكن من خلالها تقشير الثوم بسرعة كبيرة و الحصول على شكل مميز الثوم ‏دون أن يفسد او يسبب رائحة كريها لليدين من خلال هذا المقال سنتحدث عن العديد من هذه الطرق وخطوات استخدامها حتى نحصل على كمية كبيرة من الثوم دون أن يستغرق وقت طويل اثنا الاستعداد لإعداد الطعام وسنتحدث عن الأدوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع التخلص من كثر الثوم.

‏طريقة تقشير الثوم باستخدام الماء الساخن

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في مارس أتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع التخلص من قشور الثوم باستخدام الماء المغلي وهذه الخطوات هي:

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إذا كنا نريد تقير كمية كبيرة من الثوم نحضر قدر كبير يحتوي على الماء حتى يصبح هذا الماء يغلي على النار.

بعد ذلك ‏نحضر فصوص الثوم بعد أن تم التخلص من الجذور التي تجعل الثوم يتمسك بعد ذلك نضع الثوم داخل الماء المغلي نترك

فصوص الثوم في الماء المغلي لمدة 5 دقائق تقريبا بعد ذلك نعيد إخراجها من الماء المغلي ونحاول إزالة القشور ستصبح أكثر سهولة.

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طريقة التخلص من القشور باستخدام المايكرويف

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها التخلص من كثر الثوم يمكن استخدام المايكرويف في هذه الطريقة استخدام أشعة الشمس مباشرة وفي ما يلي سنتحدث عن الخطوات:

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