طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر بمقادير مظبوطة وبأحلى طعم

ارتبط بسكويت العيد بالنشادر فى عمله دائما بالأعياد، ففى أواخر شهر رمضان تستعد جميع البيوت إلى عمل البسكويت والكحك إستعدادا للعيد، فالجميع يبحثون عنه فى يوم العيد كوجبة خفيفة للأفطار بعد رمضان لأن المعدة تكون إعتادت على الصيام، فيجب علينا أن لا نأكل اشياء كثيرة تتعب معدتنا بعد الصوم لهذا نقبل على عمل البسكويت، والجميع يفرحون عند تحضيره ويتشاركون معا فى عمله سواء الصغار أو الكبار، فعمل بسكويت العيد له مذاق اخروفرحة كبيرة، وسنقوم بعرض مكونات وطريقة تحضير بسكويت العيد بالنشادربالتفصيل.

مكونات بسكويت العيد بالنشادر

تحتوى مكونات بسكويت العيد بالنشادر على مكونات موجودة فى كل منزل وهى كما يلى:

8 حبات من البيض.

1/2 كيلو من السكر.

11/2 كيلومن الدقي

11/2 كيلو من السمن.

2 ملعقة كبيرة من النشادر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

4كيس فانيليا.

طريقة التحضير والتجهيز

طريقة تحضير بسكويت العيد بالنشادر تحتوى على بعض الخطوات ولكنها مسليةوهى كالتالى:

نقوم بإحضاروعاء كبير الحجم وعميق لكى نقوم بخفق المكونات به. بعد ذلك نقوم بوضع السمن والسكر فى الوعاء ونضرب بالمضرب الكهربائى لكى نوفر التعب والمجهود. نستمر فى الخفق حتى يصبح الخليط كريمى الشكل. بعد ذلك نقوم بإضافة البيض حبة حبة مع الاستمرار فى الخفق ومعهم الفانيليا. ثم نقوم بأخذ بعض الدقيق ونضع عليه المكونات الجافة الأخرى ونضيفهم شوية شوية على الخليط السابق. ونقلبهم بملعقة خشبية ونستمر فى الاضافة والتقليب حتى يثقل قوام العجينة. ثم نقوم بالعجن باليد ونضيف باقى الدقيق حسب العجينة حتى نحصل على عجينة متامسكة ويقلع العجين من اليد. نترك العجينة ترتاح شوية ثم نقوم بتشكيلها فى المفرمة أو ماكينة البسكويت. نقوم بتركيب الماكينةونطلع منها السكينة اللى على شكل نجمة ونضع مكانها القمع أو الموس المناسب حتى نحصل على الشكل الذى نريده. نقوم بوضع العجينة فى المكنة وندهنها بالسمنة حتى لا تلتزق فى المكنة أو اليد ونقوم بلف المكنة ونقطع البسكويت الخارج منها على شكل اصابع او دوائر مفتوحة حسب الرغبة. ويوضع على صوانى مدهونة بالسمنة ويدخل الفرن السابق تشغيها على نار عالية بعض الشئ ونخلى بالنا منه حتى لا يحترق فهو لا يأخذ وقت طويل فى الفرن. بعد ذلك نقوم باخراجه من الفرن ونتركه حتى يبرد وبكده نكون قدمنا ليكم البسكويت بطريقة سهلة وبسيطة وبالهنا والشفا.

فوائد البيض

يحتوي البيض على الكثير من الفوائد للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: