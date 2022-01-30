أفضل طريقة لعمل لقيمات القاضي (الزلابية) بخطوات سهلة ومكونات اقتصادية

طريقة عمل لقيمات القاضي، لقيمات القاضي المقرمشة والمغموسة في القطر البارد من أشهر أنواع الحلويات الشرقية سهلة وسريعة التحضير، فهي عبارة عن عجينة متماسكة مكوناتها بسيطة وقليلة ومتوفرة في كل مطبخ، حيث تتكون من الدقيق والسكر واللبن والخميرة وتحمر في زيت غزير ثم ينثر فوقها سيرب الشربات البارد ويتم تناولها، لقيمات القاضي يحبها الأطفال كثيراً ويرغبون بتناولها باستمرار، حيث تمدهم بالطاقة والنشاط والحيوية وتعزز من قدرتهم على الحركة والتركيز.

طريقة عمل لقيمات القاضي

يمكنكم تحضير طبق حلوى كرات أو لقيمات القاضي الذهبية أو ما يطلق عليها في بعض الدول العربية الزلابية بسيرب العسل اللذيذ من خلال المكونات والخطوات التالية:

المكونات

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

مقدار كوب من بودرة الحليب.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

أربعة ملاعق كبيرة من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من بودرة الهيل المطحون.

ربع ملعقة من الزعفران حسب الرغبة.

ذرة ملح.

نصف كوب من الماء الفاتر.

كوب من سيرب الشربات البارد.

خطوات التحضير

تحضير وعاء متوسط الحجم ويخفق فيه الحليب مع السكر والملح والهيل والزعفران.

إضافة الخميرة والدقيق إلى الوعاء مع تقليب المكونات مع بعضها جيداً.

سكب الماء الفاتر بشكل تدريجي فوق المكونات مع التقليب باستمرار.

تغطية العجينة بقطعة من الشاش النظيف ويترك لمدة ساعة لكي ترتاح العجينة.

تسخين زيت غزير في مقلاة واسعة وعميقة ثم يتم وضع العجينة في كيس حلويات لكي يتم تشكيل كرات من العجينة.

وضع كرات القاضي في الزيت وتحمر لكي تصبح ذهبية اللون وتصفى من الزيت.

غمس لقيمات القاضي في سيرب الشربات لكي تتغلف بالعسل وتقدم.

طريقة عمل لقيمات القاضي المقرمشة

وهذه الطريقة يمكن اتباعها للحصول على لقيمات القاضي الهشة والطرية من خلال: