طريقة عمل الريزو بطعم كنتاكي الشهي للشيف أية حبيب

طريقة عمل الريزو بطعم كنتاكي الكثير منا يذهب أليه خصيصاً لتناول جميع السندوتشات أو الدجاج المبهر بالخطة السرية وأشتهرت كنتاكي بتقديم الريزو بطعم خاص مكونه الأساسي الأرز ويتم أضافة قطع الدجاج الكرسبي أو اللحم أو الجمبري ويتميز بصفار لونه المميز، مع الصوص الخاص بها وسوف نقدم لكم أسهل الطرق في أعداده.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012