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عمر شويل - جدة طريقة عمل الريزو بطعم كنتاكي الشهي للشيف أية حبيب - ثقفني
طريقة عمل الريزو بطعم كنتاكي الكثير منا يذهب أليه خصيصاً لتناول جميع السندوتشات أو الدجاج المبهر بالخطة السرية وأشتهرت كنتاكي بتقديم الريزو بطعم خاص مكونه الأساسي الأرز ويتم أضافة قطع الدجاج الكرسبي أو اللحم أو الجمبري ويتميز بصفار لونه المميز، مع الصوص الخاص بها وسوف نقدم لكم أسهل الطرق في أعداده.
طريقة عمل الريزو بطعم كنتاكي الشهي
المكونات
- كوبان أرز مصري أو بسمتي.
- كيلو صدور دجاج َقطع شرائح رفيعة أستربس.
- زجاجة كاتشب.
- ملعقة كبيرة عسل أبيض.
- ملعقة كبيرة عسل أسود.
- ملعقة كبيرة صويا صوص.
- ملعقة كبيرة خل.
- ربع ملعقة صغيرة بودرة ثوم.
- ربع ملعقة صغيرة بودرة بصل.
- ربع ملعقة صغيرة شطة.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- ملعقة كبيرة زبدة
توابل الأرز
- ملعقة صغيرة كركم.
- ملعقة صغيرة كاري.
- ملعقة صغيرة شطة.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- بصلة متوسطة مفرومة.
- مكعب مرق.
- ملعقتان صغيرة سكر.
مكونات تحضير الأستربس
- كوب ونصف دقيق.
- ملعقة صغيرة جنزبيل مطحون.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود
- ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- ملعقة صغيرة بصل بودر.
- ملعقة صغيرة خردل أو مسطردا.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- طبق به ماء فاتر أو مثلج.
طريقة تحضير الصوص
- نضع الكاتشب في وعاء عميق ونضيف التوابل الجافة.
- نضيف الخل والعسل الأبيض والأسود والصويا صوص.
- نقلب جميع المكونات جيداً وتركهم جنباً.
- نغسل صدور الدجاج جيداً ونقسمهم نصفين.
- نقطع النصف من صدور الدجاج مكعبات كبيرة.
- نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من الصوص على الأستربس ونقلهم جيداً.
- نترك صدور الدجاج المتبلة في الثلاجة لمدة ساعة قبل الأستخدام.
- نغسل الأرز جيداً حتى يزيل النشا تماماً ونتركه يصفي.
- نضع حلة على النار ونضيف الزيت والزبدة نتركهم حتى يقدحوا.
- نضيف ملعقتان السكر ونتركه حتى يتكرمل ويصبح لونه بني.
- نضيف البصل المفروم ونقلبها ثم نضيف مكعب المرقة.
- نضيف مكعبات الدجاج والتوابل ونضيف ربع كمية الصوص.
- نقلب المقادير جيداً ثم نضيف الأرز ونستمر بالتقليب.
- نضيف ماء مغلي حتى نغطي الأرز بالكامل.
- نتركه حتى ينضج تماماً، ثم نرفعه من على النار.
- نحضر طبق عميق ونضيف الدقيق والتوابل ونحضر طبق الماء.
- نغمس شرائح الدجاج بالدقيق ونغلفها تماماً ثم نضعها بالماء.
- نضعها مرة أخرى بالدقيق لنصع طبقة متموجة.
- نضع طاسة على النار ونضيف لتر من الزيت ليصبح غزير.
- نضع شرائح الدجاج بحرص ونتركهم حتى يصبح لونهم ذهبي.
- نغرف الأرز بالأطباق ونقطع شرائح الأستربس المقلية ونرصها على الأرز.
- يزين الأطباق بالخصوص المتبقي وتقدم ساخنة.
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