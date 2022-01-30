الآن تناولي شوكولاته من دون زيادة بالوزن… أنواع شوكولاته مناسبة للدايت والرجيم

شوكولاته قليلة سعرات حرارية لا تؤثر على وزن الجسم، الكل منا يرغب في تناول الحلويات بالأخص الشوكولاته خاصة السيدات والفتيات لأنها تشعرهن بالسعادة لأفرزاها هرمون السعادة الذي ينهي حالة الاكتئاب التي تمر بها السيدات في بعض الأوقات، ولكن المشكلة تأتي في الرغبة في تناول الشوكولاته أثناء الدايت والحميات الغذائية ولكن لا تقلقوا يمكنكم الآن تناول شوكولاته من ضمن السعرات الحرارية اليومية من دون زيادة في الوزن ولكن أيضا مع طريقة أو وقت تناول الشوكولاته حتى لا تقوم برفع أنسولين في الدم وتحترق أيضا مع الطعام في الجسم من دون أن تخزن، سنتعرف معكم على شوكولاته تحتوي على أقل سعرات حرارية ولا تؤثر في وزن الجسم.

أنواع شوكولاته مناسبة للدايت والرجيم قليلة السعرات

الشوكولاته ذات شهرة كبيرة بأنها تحتوي على نسبة كبيرة من سعرات الحرارية ونسبة من السكريات والكربوهيدرات وغبر مناسبة تماما في الدايت والرجيم، ولكن يوجد أنواع من شوكولاته اللذيذة والشهية التي تعطي نفس الشعور بالسعادة عند تناوله وقليل السعرات الحرارية وسنعرضهم لكم من أقل سعرات بالتدريج.

النوع الأول هي شوكولاته كيت مات (Nestle Kitkat)، تلك النوع قليل سعرات حرارية حيث أن العبوة تحتوي على 5 أصابع يمكن للشخص تناولها بعد الوجبة مباشرة وتحسب من ضمن سعرات حرارية لأنها تحتوي على 106 سعر حراري. شوكولاته مارس (Mars)، أيضا تحتوي القطعة كلها على 117 سعر حراري، مما لا تؤثر على وزن الجسم يتم تناولها بعد الوجبة الرئيسية مباشرة من دون قلق في زيادة الوزن. المرتبة الثالثة تأتي شوكولاته كادبوري فدج، تحتوي على 110 سعر حراري يمكن تناولها بعد وجبة الإفطار من ضمن سعرات. شوكولاته باونتي يحتوي تلك النوع على 135 سعر حراري فقط يمكن أن تكون كوجبة إفطار مع تناول بعدها كوب من القهوة السادة. شوكولاته مالتيزرز (Malteasers)، تلك الشوكولاته على عدة حبات الحبة الواحدة بها 11 سعر حراري والقطعة كلها بها 183 سعر حراري.

طريقة تناول الشوكولاته والحلويات من دون زيادة بالوزن