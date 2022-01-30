نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ازاي نعمل بطاطس شيبسي ألذ من الجاهز سر طريقة التحضير المقرمشة الذهبية زي المحلات في المقال التالي
تعتبر البطاطس الشيبسي المقرمشة من أكثر ما يتم البحث عنه، فترغب الكثير من ربات المنزل في تحضيره بدلًا من شرائه من الخارج ويكون مضمون أكثر وبدون مواد حافظة، خاصةً أن جميع الأطفال يقبلون عليه ويحبونه، ونقدم لكِ سيدتي طريقة تحضير البطاطس الشيبسي بدون أي مواد حافظة وبمكون سحري وبسيط اصنعي شيبسي أحلى وألذ من الجاهز.
طريقة تحضير البطاطس الشيبسي
يعتبر الشيبسي المفضل لدى الكبار والصغار، ويقبلون دائمًا على شرائه، كما أنه يتم تقديمه مع وجبة الغداء مع المشويات والمخبوزات فلا غنى عنه مع الوجبات، وتوجد العديد من الأطعمة للشيبسي والتي يمكن تحضيره وصنعه في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة فقط اتبعى الخطوات الآتية واحصلي على شيبسى مقرمش.
مكونات البطاطس الشيبسي
- 1 كيلو من البطاطس.
- 1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- 1 ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- 1 ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- 1 ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.
- 1 ملعقة صغيرة من البابريكا.
- 1 ملعقة صغيرة من الكمون.
- ¼ ملعقة صغيرة من الملح.
- ¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 1 كأس من الخل الأبيض.
- 1 كوب كبير من الزيت للقلي.
خطوات تحضير الشيبسي
- قومي بتقشير البطاطس على شكل شيبسي بالقطاعة الخاصة بتقطيع الشيبسي أو بمحضرة الطعام.
- قومي بغسل البطاطس جيدًا حتى يصبح لون الماء نظيف.
- احضري وعاء وضعي به ماء مثلج وانقعي به البطاطس وضيفي لها المكون السحري وهو البكينج بودر ثم ضيفي إليه الخل والملح واتركيها لمدة 60 دقيقة ثم قومي بتصفيتها جيدًا من الماء.
- احضري طاسة كبيرة وضعي بها زيت وفير وارفعيها على النار إلى أن يسخن ثم قومي بوضع البطاطس ولكن على دفعات لا تضعي الكمية كلها حتى تتقرمش.
- قومي بتقليبها من حين لآخر حتى تأخذ اللون الذهبي
- احضري طبق وضعي بداخله مناديل المطبخ وضعي البطاطس ورشي عليها البهارات وقدميها لأطفالك وبالهنا والشفا.
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