ازاي نعمل بطاطس شيبسي ألذ من الجاهز سر طريقة التحضير المقرمشة الذهبية زي المحلات

تعتبر البطاطس الشيبسي المقرمشة من أكثر ما يتم البحث عنه، فترغب الكثير من ربات المنزل في تحضيره بدلًا من شرائه من الخارج ويكون مضمون أكثر وبدون مواد حافظة، خاصةً أن جميع الأطفال يقبلون عليه ويحبونه، ونقدم لكِ سيدتي طريقة تحضير البطاطس الشيبسي بدون أي مواد حافظة وبمكون سحري وبسيط اصنعي شيبسي أحلى وألذ من الجاهز.

طريقة تحضير البطاطس الشيبسي

يعتبر الشيبسي المفضل لدى الكبار والصغار، ويقبلون دائمًا على شرائه، كما أنه يتم تقديمه مع وجبة الغداء مع المشويات والمخبوزات فلا غنى عنه مع الوجبات، وتوجد العديد من الأطعمة للشيبسي والتي يمكن تحضيره وصنعه في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة فقط اتبعى الخطوات الآتية واحصلي على شيبسى مقرمش.

مكونات البطاطس الشيبسي

1 كيلو من البطاطس.

1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.

1 ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

1 ملعقة صغيرة من البصل البودر.

1 ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

1 ملعقة صغيرة من البابريكا.

1 ملعقة صغيرة من الكمون.

¼ ملعقة صغيرة من الملح.

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1 كأس من الخل الأبيض.

1 كوب كبير من الزيت للقلي.

خطوات تحضير الشيبسي