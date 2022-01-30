اصنعي فطائر المقلاة السريعة دون فرن وفي أقل وقت وبمكونات اقتصادية

فطائر المقلاة السريعة، في الفترة الأخيرة زاد البحث بشكل كبير للغاية من قبل الأمهات وربات البيوت عن وصفات سريعة التحضير ولا تحتاج لوقت ولا مجهود كبير، حيث دوما ما يحتاج أفراد الأسرة إلى وصفات سريعة لتناول في الأوقات المختلفة، وأيضاً تغير من تناول الوصفات المعتاد عليها، ونجد أن فطائر المقلاة أو الطاسة من أشهر الوصفات السريعة والتي يمكن لأي شخص تحضيرها بسهولة جداً في البيت وبمكونات اقتصادية متوفرة في أي مطبخ، وسوف نطلعكم في هذا المقال عن طريقة عمل فطائر المقلاة السريعة فتابعونا.

طريقة عمل فطائر المقلاة السريعة

في أقل من 15 دقيقة يمكنك سيدتي تحضير فطائر المقلاة الرائعة ذات الطعم الشهي للغاية، حيث يمكن تقديمها في وجبة الإفطار أو في العشاء أو كوجبة خفيفة للطلاب أثناء المذاكرة، ويمكن حشو تلك الفطائر بالجبن وغيرها من الحشوات المختلفة التي يفضلها الأشخاص، فهي يطلق عليه وصفة العائلة حيث تعدها وتقدمها الأمهات وقت لم العائلة معاً، ويتناسب تحضيرها وتناولها في التوقيت الحالي بالتزامن مع برودة الطقس حيث تتناول بجانب المشروبات الساخنة.

المكونات:

5 كأس من الدقيق الأبيض الخاص بالمخبوزات.

2 حبة بيض.

2 كأس لبن.

كأس إلا ربع ماء دافئ للعجن.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة من الخميرة.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

حبة فلفل أخضر رومي مفروم.

حبة فلفل رومي أحمر مفروم.

بقدونس مفروم.

بصلة مفرومة.

جبنة مبشورة.

طريقة التحضير: