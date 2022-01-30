نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي فطائر المقلاة السريعة دون فرن وفي أقل وقت وبمكونات اقتصادية في المقال التالي
فطائر المقلاة السريعة، في الفترة الأخيرة زاد البحث بشكل كبير للغاية من قبل الأمهات وربات البيوت عن وصفات سريعة التحضير ولا تحتاج لوقت ولا مجهود كبير، حيث دوما ما يحتاج أفراد الأسرة إلى وصفات سريعة لتناول في الأوقات المختلفة، وأيضاً تغير من تناول الوصفات المعتاد عليها، ونجد أن فطائر المقلاة أو الطاسة من أشهر الوصفات السريعة والتي يمكن لأي شخص تحضيرها بسهولة جداً في البيت وبمكونات اقتصادية متوفرة في أي مطبخ، وسوف نطلعكم في هذا المقال عن طريقة عمل فطائر المقلاة السريعة فتابعونا.
طريقة عمل فطائر المقلاة السريعة
في أقل من 15 دقيقة يمكنك سيدتي تحضير فطائر المقلاة الرائعة ذات الطعم الشهي للغاية، حيث يمكن تقديمها في وجبة الإفطار أو في العشاء أو كوجبة خفيفة للطلاب أثناء المذاكرة، ويمكن حشو تلك الفطائر بالجبن وغيرها من الحشوات المختلفة التي يفضلها الأشخاص، فهي يطلق عليه وصفة العائلة حيث تعدها وتقدمها الأمهات وقت لم العائلة معاً، ويتناسب تحضيرها وتناولها في التوقيت الحالي بالتزامن مع برودة الطقس حيث تتناول بجانب المشروبات الساخنة.
المكونات:
- 5 كأس من الدقيق الأبيض الخاص بالمخبوزات.
- 2 حبة بيض.
- 2 كأس لبن.
- كأس إلا ربع ماء دافئ للعجن.
- نصف ملعقة بيكنج بودر.
- ملعقة من الخميرة.
- نصف ملعقة صغيرة سكر.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- حبة فلفل أخضر رومي مفروم.
- حبة فلفل رومي أحمر مفروم.
- بقدونس مفروم.
- بصلة مفرومة.
- جبنة مبشورة.
طريقة التحضير:
- في وعاء نخلط السكر مع الخميرة والماء الدافئ، ويترك المزيج جانباً ليتفاعل.
- في وعاء واسع للعجن نضع الدقيق والملح والبيكنج بودر، ونقلب فيه البيض حتى يختفي، ثم نضيف خليط الخميرة واللبن وتعجن المكونات جيداً ليتكون خليط سائل.
- نغطي العجينة بكيس نايلون، ويترك ليتخمر لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك نخلط الفلفل الأخضر والأحمر والبصل والجبن والملح والفلفل مع العجينة.
- نحضر مقلاة غير قابلة للالتصاق زندهن بالقليل من الزيت، وترفع على نار هادئة ويسكب فيها مقدار من العجينة.
- تترك العجينة على جانب واحدة لدقائق، ثم نقليها على الجانب الأخر لينضج تماماً.
- نستمر في تلك الخطوة حتى تنتهي كمية العجينة كلها.
- تضع الفطائر في كبق التقديم وتقدم بالهناء والشفاء.
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