إعملى أحلى ساندوتش زنجر كنتاكى ينافس المطاعم المشهورة

أحلى ساندوتش زنجر كنتاكى، نذهب مع الأصدقاء والعائلة إلى المطاعم المشهورة بكنتاكى لتناول وجبة فراخ بمبلغ وقدره ويقدم هذا المطعم الوجبات السريعة سواء وجبات أو سندوتشات ولكن من اليوم تقول وداعا لشراء من المطاعم واعمل فى البيت الكنتاكى وسندوتشات زنجر الشهيرة بطريقة سهلة جداوطعم مثل الجاهز بل أشهى وأطعم وبكمية كبيرة من نصف كيلو فراخ شرايح وبذلك هيكون موفر جدا عن الجاهز ومعمول بنظافة ستجد الإقبال من الأطفال والكبار على تناوله لأنهم يحبون هذا الشاندوتش الذيذ، سينال إعجابهم وسنتعلم فى هذه المقال كيفية عمل وإعداد ساندوتش زنجر كنتاكى فى البيت بطريقة سهلة.

أحلى ساندوتش زنجر كنتاكى

مكونات فراخ كنتاكى:

صدور شرائح حوالى نصف كيلو

لبن (نصف كوب)

زبادى(علبة صغيرة)

عصير ليمونه

ثوم بودرة (نصف معلقة صغيرة)

بصل بودرة(معلقة صغيرة)

بهارات فراخ(معلقة صغيرة)

شطة (ربع معلقة صغيرة)

زعتر (ربع ملعقة صغيرة)

بابريكا (ربع ملعقة صغيرة)

ملح

فلفل أسود

خليط الدقيق:

كوبان من الدقيق

ربع كوب نشا

نصف كورن فليكس مطحون

بهارات فراخ

شطة- زعتر

ملح -فلفل

معلقة صغيرة بيكنج بودر

طريقة عمل فراخ كنتاكى: