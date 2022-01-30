نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملى أحلى ساندوتش زنجر كنتاكى ينافس المطاعم المشهورة في المقال التالي
عمر شويل - جدة إعملى أحلى ساندوتش زنجر كنتاكى ينافس المطاعم المشهورة - ثقفني
أحلى ساندوتش زنجر كنتاكى، نذهب مع الأصدقاء والعائلة إلى المطاعم المشهورة بكنتاكى لتناول وجبة فراخ بمبلغ وقدره ويقدم هذا المطعم الوجبات السريعة سواء وجبات أو سندوتشات ولكن من اليوم تقول وداعا لشراء من المطاعم واعمل فى البيت الكنتاكى وسندوتشات زنجر الشهيرة بطريقة سهلة جداوطعم مثل الجاهز بل أشهى وأطعم وبكمية كبيرة من نصف كيلو فراخ شرايح وبذلك هيكون موفر جدا عن الجاهز ومعمول بنظافة ستجد الإقبال من الأطفال والكبار على تناوله لأنهم يحبون هذا الشاندوتش الذيذ، سينال إعجابهم وسنتعلم فى هذه المقال كيفية عمل وإعداد ساندوتش زنجر كنتاكى فى البيت بطريقة سهلة.
أحلى ساندوتش زنجر كنتاكى
مكونات فراخ كنتاكى:
- صدور شرائح حوالى نصف كيلو
- لبن (نصف كوب)
- زبادى(علبة صغيرة)
- عصير ليمونه
- ثوم بودرة (نصف معلقة صغيرة)
- بصل بودرة(معلقة صغيرة)
- بهارات فراخ(معلقة صغيرة)
- شطة (ربع معلقة صغيرة)
- زعتر (ربع ملعقة صغيرة)
- بابريكا (ربع ملعقة صغيرة)
- ملح
- فلفل أسود
- خليط الدقيق:
- كوبان من الدقيق
- ربع كوب نشا
- نصف كورن فليكس مطحون
- بهارات فراخ
- شطة- زعتر
- ملح -فلفل
- معلقة صغيرة بيكنج بودر
طريقة عمل فراخ كنتاكى:
- نقوم بغسل الفراخ جيدا بالليمون والملح حت نتخلص من رائحة الزفارة، ونتركها تصفى.
- عمل التتبيلة فى إناء كبير نضع فيه الزبادى واللبن و الليمون والملح والفلفل الأسود والبصل والثوم البودر والشطة والزعتر وبهارات الفراخ والبابريكا ونخلطهم جميعا
- نضيف عليهم شرايح الفراخ ونتركهم فى التتبيلة لمدة يوم إن أمكن ،ولو مستعجلين نتركهم ساعتين فى التتبيلة.
- نضع فى بولة الدقيق والنشا والكورن فليكس المطحون ونضيف عليهم البهارات والملح والفلفل الأسود والبيكنج بودر.
- نحضر بولة أخرى بيها ماء مثلج .
- نضع شرايح الفراخ فى خليط الدقيق ثم الماء المثلج ثم خليط الدقيق مرة أخرى.
- فى مقلاة على نار متوسطة نضيف فيها زيت تركه يسخن ونضع فى شرايح الفراخ تقلى حتى تأخذ لون ذهبى
- نحضر عيش كيرز ،ونفتحه نصفين ونضع على طبقة منه معلقة مايونيز وعليها طبقة خس ثم طبقة رومى مدخن ثم طبقة جبنة شيدر
- وعليها طبقتين من الفراخ وأخيرا نغطى بطبقة العيش الأخرى وبذلك يصبح ساندوتش زنجر كنتاكى جاهز وبالهنا والشفا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ