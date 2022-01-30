طريقة عمل المعروك السوري بالعجوة الطري الوصفة الأساسية

المعروك السوري معروف برائحة العطرة والشكل الجذاب عبارة عن خبز ابيض طري حلو مضاف إليه العديد من النكهات مثل الشمر و الينسون والمحلب ويدهن الوجه بالشربات والعسل أو بالبيض مما يزيده لمعان ونكهة رائعة يوجد العديد من المعروك حيث يقدم مع كوب الشاي و شرائح الجبن الأبيض بدبس العنب ويرش عليه القليل من السمسم ولكن تطورت طريقة عمل المعروك في المحلات الجاهزة واصبح يمكن حشو بعده حشوات مختلفة مثل الشيكولاته والكريم باستير وشرائح الموز والعسل والقسطة والجوز والتفاح والكراميل وأيضا القرفة والعديد من الحشوات المختلفة والمفضلة الأخري الوصفة بسيطة للغاية ولكن تحتاج إلى دقه وعناية في تحضير المقادير كما يجب التطبيق الجيد للحصول على المعروك الأصلي من خلال هذا المقال سوف ترشدك الخطوات الأتية والتي يجب اتباعها لعمل المعروك السوري.

مكونات عجينة المعروك بالعجوة

عدد ثلاث أكواب ونصف الكوب من الطحين المنخول.

ربع كوب من الزيت النباتي.

واحد كوب من السكر الأبيض.

1 كوب من الماء.

اربع ملاعق كبيره من الحليب البودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

1 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. حبة بيض واحده.

ملعقة كبيرة واحدة من الزبدة الطرية.

مكونات حشوة المعروك:

مقدار كوب واحد من العجوه اللينة.

ملعقة واحدة كبيرة من السمن أو الزبدة حسب الموجود.

عدد ملعقة واحدة صغيرة من القرفة المطحونة.

التزيين:

ملعقة واحدة كبيرة من حبة البركة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من السمسم.

طريقة عمل المعروك السوري بالعجوة

للعلم… من المعروف أن طريقه عمل المعروك سهلة ولكن يأخذ وقت طويل في عمله حيث نبدأ في عجن مكونات المعروك ثم مرحلة الحشو و الخبز في الفرن لكي يتم تحضير وصفة لذيذة من المعجنات الطرية والشهية يجب اتباع خطوات التحضير الأتية بالتفصيل:

في وعاء واسع ينخل الطحين ثم يضاف إليه المكونات من الفانيليا والبيكنج باودر والحليب البودر ونقلب بالملعقة حتى تختلط المكونات. ثم يضاف السكر والماء والخميرة في وعاء اخر ونحرك المزيج جيدا. تضاف الزبدة إلى خليط الماء والسكر والخميرة مع التقليب حتى يذوب السكر جيدا. يضاف الطحين إلي الخليط السابق على شكل دفعات مع الاستمرار في التقليب لحين نفاذ كميه الطحين وبعد نبدأ في العجن باليدين أو العجان الكهربائي حتى تتشكل لديكي عجينة طرية ملساء. نغطى العجين ويترك في مكان دافئ حتى يختمر. نبدأ في تحضير الحشوة بخلط السمنة مع العجوه والقرفة ونقلب حتى تكون طرية. قسمي العجين على شكل كرات ثم احشي كل كرة بحشو العجوه السابق. وبعد ادهني كرات العجين بالزيت ثم رصيه في صينية الخبز المدهونة وبعد اضغطي على كل كره جيدا حتى تصبح على شكل دائرة مسطحه. ثم قومي بتشكيل الأطراف باستعمال سكين حتى يصبح شكلها كالوردة. من الممكن أن تقوم ربه المنزل بتشكيل العجين على هيئة أشكال اخرى حسب الرغبة. اتركي الصينية حتى يختمر ويعلوا المعروك مرة اخرى. في وعاء صغير اخفقي البيضة ومعها القليل من الخل أو الليمون للقضاء على زفارة البيض وادهني بها أقراص المعروك عن طريق فرشاه. روش على المعروك حبات السمسم والبركة. ندخل صينية المعروك الفرن الساخن مسبقا على درجة حرارة متوسطة لمدة 30 دقيقة حتى ينضج و يكتسب اللون الذهبي الفاتح الجميل.

ثم يترك المعروك حتى يبرد ويقدم مع كوب الشاي وبالهناء والشفاء.