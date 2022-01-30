بدون مقوار.. فكرة عبقرية لتقوير الكوسة والباذنجان بسرعة الصاروخ هتقوري اكتر من 3 كيلو بدون تعب

بدون مقوار.. فكرة عبقرية لتقوير الكوسة والباذنجان

تقوير الكوسة والباذنجان من الممكن أن نقوم به وتتم خطوته وبمنتهى السهولة وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بالطرق العادية والتي نستعمل فيها بعض الأدوات المنزلية والمطبخية من دون الحاجة إلى استعمال المقوار، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نعرض فيما يأتي أهم المعلومات عن أبرز وأشهر الطرق التي نستطيع من خلالها تقوير الكوسة وتقوير الباذنجان وهذا ما يكون في أقل وقت ممكن، حيث تعد تلك الطرق الآتي ذكرها هي البديل الأمثل عن استعمال المقوار وإليكم خطوات الطريقة بمزيد من التفصيل.

تقوير الكوسة والباذنجان

من أهم الطرق التي من الممكن أن يعتمد عليها في التقوير للخضار هي طريقة التقوير بالمقوار، وفي الحالة التي تمون فيها ربة المنزل في حاجة إلى أن تقوم بتجهيز تلك الوصفة من الخضار المشكل فهي تبحث بشكل كبير عن الطرق التي تساعدها في إنجاز تلك الوصفة سريعا، ومن خلال الآتي أهم تلك الطرق:

طريقة التقوير بالسكين

السكين من بين أهم الطرق التي من خلالها من الممكن أن يتم التقوير وفي منتهى السرعة لأي نوع من الخضر سواء خضار الكوسة أو خضار السكين وبسرعة الصاروخ، وبأقل وقت ممكن، وفيما يأتي أهم المعلومات عن الطريقة التي من الممكن أن نتبع خطواتها للتقوير بالسكين.

خطوات التقوير بالسكين

قومي بغسل الخضار جيدا.

البدء في تنظيف وتقشير الخضار المتوفر.

غسل الخضار مرة أخرى تحت الماء الجاري.

تصفية الخضار تماما.

تصفية الخضار تماما. استعمال السكين ولفه بداخل الثمار بالكامل، وبتلك الطريقة نحصل على اللب وبأسرع وقت،

ويكون الخضار جاهز تماما على الحشو.

طريقة التقوير باستعمال الشوكة

الشوكة من بين أهم الطرق والتي من الممكن أن نقوم من خلالها بعمل التقوير السريع للخضار من نوعيه الكوسة أو الباذنجان، حيث تقوم ربة المنزل باستعمال طرف الشوكة وهذ ما يكون بهدف إخراج لب الخضار تماما والتخلص منه ليصبح الخضار سواء الكوسة أو الباذنجان خاليين تماما من أي لب بالداخل، وفور الانتهاء من خطوة التقوير يكون من السهل على ربة المنزل القيام بالحشو وبأسرع وقت.