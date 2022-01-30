هاتي كوباية شعرية وملعقتين نشا تعالي اقولك هنعمل بيهم اية مش هتبطلي تعمليها لولادك

طريقة عمل المهلبية بالشعرية، من الممكن صنع أفضل الأنواع من الحلويات السهلة والسريعة التحضير من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة، وتلك المكونات تساعد في عمل أفضل تحلية بالشعرية، ويفضل تناولها مختلف الأشخاص، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الوصفة المميزة من مهلبية الشعرية ذات المذاق المميز بحيث يكون من السهل على ربات البيوت عمل أسرع حلا بارد للأطفال كما يفضله أيضا الكبار، وإليكم عبر ما يلي أهم المقادير مع بيان الطريقة المتبعة للتحضير بالخطوات.

طريقة عمل المهلبية بالشعرية

من أصناف الحلا الشرقي السريع، وهي ذات مذاق محبوب ومكوناتها بسيطة، وكلها متوفرة في المنزل، وكل ربات البيوت بإمكانهن بأقل المقادير أن تقمن بعمل تلك الوصفة المتميزة من الحلوى المميزة، ومن خلال الآتي توضيح لأهم المعلومات عن مقدار الوصفة الأساسي، وطريقة تحضيره:

مكونات لعمل المهلبية بالشعرية

هناك مكونات بسيطة من الممكن أن يتم تحضيرها لعمل أفضل نوع من الأنواع المشهورة للمهلبية وهي المهلبية التي نستعمل فيها المكونات التالية:

كوبان من الشعرية.

كوبان من الحليب.

ربع كوب لبن بودرة.

ربع كوب من النشا.

نصف كوب من السكر.

ملعقة من السمن البلدي.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة التحضير لوصفة المهلبية بالشعرية

من السهل أن تتم كل الخطوات التحضيرية من خلال اتباع الآتي من تلك النقاط القليلة المقبلة: