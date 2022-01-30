أفضل مشروبات ساخنة في هذا الجو البارد من الشتاء.. مشروبات مفيدة وتمد الجسم بالدفء لفترات طويلة

أفضل مشروبات ساخنة في هذا الجو البارد من الشتاء، جميعنا نحب تناول المشروبات الساخنة خصوصاً في فصل الشتاء وذلك بسبب الطقس البارد وشعور الجسم بالبرودة، فتلك المشروبات تجعل الجسم يشعر بالسخونة والدفء كما أنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية بالإضافة إلى كثير من الفوائد التي تعود على الجسم، ومن هذه المشروبات السحلب والقهوة بالحليب والتفاح بالقرفة، ومن خلال موقعنا سنقدم عدد من المشروبات الساخنة حضريها بكل بساطة واستمتعي بها.

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مشروبات ساخنة في الشتاء

أولا: مشروب السحلب

المكونات

نصف لتر حليب.

نصف ملعقة صغيرة من المستكة.

ملعقة ونصف نشا.

نصف كوب سكر.

نصف علبة كريمة.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

طريقة تحضيره

في قدر نضع النشا مع الحليب ونقلبهم على البارد ثم نضع القدر على النار ونضع المستكة والسكر والكريمة. نقوم بتحريك جميع المكونات بالملعقة حتى تذوب نهائيا. نستمر في التقليب حتى يثقل القوام. بعد عدة دقائق يصبح القوام مثل السحلب نقوم بوضع ملعقة ماء الورد. نسكب السحلب في كاسات التقديم ونرش على الوجه القليل من جوز الهند.

شراب الحليب بالزنجبيل

المكونات

كوب من الحليب.

نصف ملعقة من الزنجبيل.

سكر حسب الذوق.

طريقة التحضير

نقوم بوضع الحليب والسكر والزنجبيل في قدر.

نضع القدر بعد ذلك على النار ونقلب حتى يغلي المشروب.

نسكب الحليب بالزنجبيل في كوب الشرب ويشرب ساخن.

شراب الليمونية الساخن

المكونات

كوب ونصف ماء.

نصف ملعقة كبيرة نشا.

ربع كوب سكر.

ربع ملعقة صغيرة حبهان.

رشة من الكركم.

نصف كوب عصير ليمون.

ملعقة ماء ورد.

ربع ملعقة صغيرة مستكة.

طريقة التحضير