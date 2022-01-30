نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرفي الآن على طريقة عمل أسرع الفطائر في المقلاة.. بدون فرن.. في عشر دقائق بخطوات بسيطة في المقال التالي
طريقة عمل أسرع الفطائر في المقلاة، فطائر المقلاة التي يتم تحضيرها بالكامل في عشر دقائق هذا ما يبحث عنه الكثير من الأشخاص؛ حيث أنها من الأكلات السريعة السهلة المحببة لدى الكثير من الأشخاص، كما أنه من الممكن إضافة الكثير من الحشوات المختلفة على حسب الأذواق، لذلك سوف نعرض لكم الطريقة والمكونات في خطوات بسيطة وبدون تكاليف ولا يستهلك وقت في التحضير.
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طريقة عمل طريقة فطائر المقلاة
من خلال مكونات بسيطة وسهلة سوف يتم الحصول على فطائر المقلاة اللذيذة، وتتمثل تلك المكونات فيما يلي:
المقادير
- ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.
- 2 كوب من اللبن الحليب الدافئ.
- ربع كيلو من زيت الذرة.
- عدد 2 من البيض.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- جبن رومي مبشور وجبن موزاريلا للحشو.
طريقة التحضير
في خطوات قليلة سوف نحصل على فطيرة المقلاة بكل سهولة ويسر، وإليكم الطريقة كالآتي:
- يتم إحضار وعاء مناسب ونضع به الدقيق مع كلا من البيكنج بودر والملح والفلفل الأسود.
- ثم في الخلاط الكهربي يتم وضع البيض واللبن والزيت ويتم خلطهم جيدا.
- ومن ثم يتم وضع الدقيق على الخليط تدريجيا مع الخلط جيدا.
- يترك العجين لمدة نصف ساعة حتى يرتاح.
- تقسم العجينة إلى دوائر صغيرة ويتم وضع الحشو داخلها ويتم إغلاقها مرة أخرى.
- يتم بعد ذلك إحضار مقلاة نقوم بتسخينها جيدا، ونضع بها قليل من الزيت ويتم وضع الفطائر وتقلب من الجانبين لنحصل على اللون الذهبي.
- تكرر الخطوات حتى تنتهي من الكمية المطلوبة ثم تقدم ساخنة.
- يمكنك عمل الفطائر باختلاف الحشوات منها الحادق والحلو وبنفس الخطوات السابقة على حسب رغبة أسرتك.
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