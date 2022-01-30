طريقة عمل الزلابية البيتي.. خطوة بخطوة لتصبح مقرمشة الغلاف وقطنية من الداخل

طريقة عمل الزلابية البيتي، تعتبر الزلابية من الحلويات الشرقية الشهيرة في عالمنا العربي، ويحب أكلها الجميع صغير أو كبير، وتحب كل ربة منزل تحضير الزلابية في المنزل فضلا عن شرائها جاهزة، ولكن زلابية المحلات يكون بها قرمشة تبحث كل سيدة عن السر في هذه القرمشة، وتتوفر أكثر من طريقة لتقديم الزلابية ومنها مقدمة بالشربات أو بالسكر الناعم أو بالشوكولاتة المذابة، وفي موضوعنا لليوم سنتحدث عن سر قرمشة زلابية المحلات.

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طريقة عمل الزلابية في المنزل

المكونات

أربع أكواب من الدقيق.

ملعقتين صغيرتين خميرة

ملعقتين كبيرتين من النشا.

ملعقة كبيرة سكر.

ماء دافئ للعجن.

رشة ملح.

زيت غزير للقلي.

كوب من السكر.

طريقة التحضير

في وعاء نضع الدقيق والنشا ثم رشة الملح وملعقة السكر والخميرة ونقلب كل المكونات ثم نبدأ بإضافة الماء بالتدريج ونعجن حتى تتشكل معنا عجينة سائلة تقريبا. نقوم بتغطية العجينة جيدا وتركها لمدة ساعة ونصف لكي تخمر. نسخن الزيت في طاسة عميقة على النار ثم نبدأ بتقطيع الزلابية في الزيت بواسطة الملعقة أو بجهاز الزلابية إذا توفر. نقلب الزلابية في الزيت حتى تصبح باللون الذهبي ثم نخرجها ونصفيها من الزيت بشكل جيد. نرصها في أطباق التقديم ونزينها بالشوكولاتة المذابة أو بالسكر البودر.

طريقة عمل الزلابية بدون استخدام نشا

يوجد بعض الناس لا يحبون النشا في الطعام، وأحياناً لا تتوفر النشا في المنزل، وفي هذه الحالة نستطيع تبديلها بالبيكنج بودر: