أسرار عمل النوتيلا مثل الجاهزة في المنزل بأسهل الطرق وبدون تكاليف باهظة وبطعم رائع لا مثيل له

نقدم لكم أسرار عمل النوتيلا مثل الجاهزة حيث أن النوتيلا هي نوع من أنواع الشوكولاتة ويضاف لها البندق، وهي مصدر في غاية الأهمية للبروتينات والمواد الغذائية، كما أنها غذاء مفيد وصحي حيث تناولها بشكل منتظم له فوائد صحية كثيرة فهي تمنح الجسم المعادن والفيتامينات التي يحتاجها ولكن على الرغم من تعدد فوائد تناول النوتيلا إلا إنها تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون والسكر لذلك يجب الاعتدال في تناولها تجنبًا لمشاكل السمنة ومن خلال هذا المقال سوف نشرح لكم طريقة عملها في المنزل خطوة بخطوة وبطريقة سهلة جدًا عبر موقعنا الرائع ثقفني.

أسرار عمل النوتيلا مثل الجاهزة

نقدم لكم مكونات عمل النوتيلا اللذيذة بقوام متماسك:

200 جم شوكولاتة مبشورة من الحليب.

كوب بندق.

3 ملاعق كبيرة سكر.

2 ملاعق كبيرة زيت نباتي خفيف.

ملعقة كبيرة كاكاو خام بودرة.

½ ملعقة صغيرة فانيلا

¾ ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير شيكولاتة النوتيلا

يتم تسخين الفرن على أن تكون درجة الحرارة 176°

نقوم بإحضار صينية مبطنة بورق زبدة

نضع حبات البندق في الصينية وتحميصها في الفرن المسخن حوالي 12 دقيقة

بعد إخراجها من الفرن نقوم بالتخلص من قشر البندق عن طريق وضع حبات البندق المحمصة في منشفة مع فركها جيدًا

نقوم بوضع حبات الشوكولاتة في إناء واسع وتركها على نار هادئة حتى تذوب تماما مع مراعاة التحريك المستمر.

يتم طحن حبات البندق المحمصة

نقوم بإضافة الكاكاو والزيت والسكر والفانيلا والملح للبندق المطحون ونقوم بتشغيل المطحنة أو الكبة حتى نحصل على خليط أملس وناعم

يتم إضافة الشوكولاتة المذابة لخليط البندق ونقوم بتشغيل الكبة حتى تختلط جميع المكونات جيدًا

نقوم بتصفية الخليط للتخلص من قطع البندق الزائدة

يتم حفظ شوكولاتة النوتيلا في برطمان محكم الغلق ووضعها في الثلاجة واستخدامها عند الحاجة

نقوم بتناوله مع الخبز أو يتم وضعه كحشو للكيك والكرواسون وبألف هنا وشفا.

فوائد النوتيلا

تعمل على خفض الكولسترول وتقوم بحماية القلب.

تعمل على منع أعراض الاكتئاب.

تعد النوتيلا مصدرًا مهمًا للحديد والكالسيوم.

تعمل على خفض ضغط الدم.

تساعد على زيادة مستويات الطاقة الموجودة في الجسم.

تعمل على تحسين المزاج.

ولكن مع تعدد تلك الفوائد يجب عدم الإكثار من تناولها