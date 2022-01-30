وداعاً للسمنة اصنعي مشروب لزيادة حرق الدهون بكل سهولة بالمنزل

مشروب لزيادة حرق الدهون ، يبحث العديد من الأشخاص عن كثير من الحلول للتخلص من الدهون التي تتراكم بالجسم، وتتسبب في السمنة التي يعاني منها نسبة كبيرة من الأشخاص، وتعتبر السمنة من أكثر المشكلات التي تضر الجسم وتتسب في الكثير من المشاكل الصحية، لذلك ينصح الكثير من الأطباء وخبراء التغذية في تناول غذاء صحي يخلو من الدهون، وتناول المشروبات الصحية التي تفيد الجسم، ومن أهم هذه المشروبات المشروبات التي تعمل على التخلص من الدهون وهي تتكون من مكونات طبيعية جداً، لا تضر الجسم في شيء بل تحتوي على العديد من الفوائد الهامة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل المشروب الحارق للدهون بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات عمل مشروب لزيادة حرق الدهون

يتكون هذا المشروب من مكونات طبيعية جداً هي كما يلي:ـ

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور.

عصير حبة ليمون كبيرة.

ملعقة كبيرة خل.

نصف لتر من الماء البارد.

نصف لتر من الماء المغلي.

10 نقاط من فيتامين سي.

عود قرفة.

طريقة التحضير

يتم تحضير مشروب لزيادة حرق الدهون بطريقة سهلة وخطوات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

في وعاء عميق نقوم بإضافة الزنجبيل ثم القرفة والشاي الأخضر ثم نسكب فوقها الماء الساخن ونمزج المكونات جيداً. ثم نضيف الماء البارد ونمزج المكونات ثم نضيف عصير الليمون وخل التفاح وقطرات الفيتامين سي ثم نمزج المكونات. نغطى الخليط ونحتفظ به ثم يتم تناوله قبل الأكل بنصف ساعة على الأقل.

أهم فوائد الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل من الأعشاب الطبيعية التي تحتوي على الكثير من الفوائد الهامة للجسم وهي كما يلي:ـ