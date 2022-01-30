نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الحمام الكداب بأسهل طريقة بدون ورق فويل ولا كيس حرارى في المقال التالي
اشتهر كثيرًا في الأيام الأخيرة وصفة الحمام الكداب هذه الوصفة البديلة لطريقة الحمام العادي، حيث تعد هذه الطريقة من الوجبات الاقتصادية جدًا و الغير مكلفة لهذا أصبح جميع السيدات وربات البيوت يبحثون عن طريقة تحضير الحمام الكداب من المنزل بخطوات بسيطة بدون استخدام أدوات كثيرة، وهذا ما حرصنا على تقديمه سنقدم لكم أسهل وأبسط طريقة لعمل الحمام الكداب من المنزل بدون فويل او كيس حراي.
مكونات الحمام الكداب
تعد وجبة الحمام الكداب من أكثر الأكلات الاقتصادية التي تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهي:
- 4 اوراك من الدجاج.
- كوب من الأرز المصري.
- كبد وقوانص.
- نصف كوب من الماء المغلي.
- ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.
- 2 حبة من البصل المبشور.
- ملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة من بهارات الفراخ.
- 2 ورق لورا.
- 3 حبات من المستكة.
- حبهان.
طريقة تحضير الحمام الكداب
هناك بعض السيدات الذين يواجهون مشكلة في تحضير الحمام الكداب وهى تفكك الحمام أثناء التسوية وخروج الأرز، ولكننا سنقدم طريقة تحضيره الصحيح والسهلة بخطوات بسيطة وهي:
- في البداية نقوم بتنظيف أوراك الدجاج جيدا بالماء والدقيق من البقايا والدم العالقة بداخلها.
- ثم نقوم بتجفيف أوراك الدجاج تماماً من الماء العالق بها بواسطة منديل.
- بعد ذلك نقوم بإخراج عظم صفحة الدجاج لكى يسهل إضافة الحشو.
- ثم نقوم بتتبيلة أوراك الدجاج المخلية بالملح و الفلفل الأسود.
نضع على نار متوسطة طاسة و نقوم بإضافة القليل من الزيت حتى يسخن ثم نضيف البصل المبشور والثوم المهروس ونشوحهم قليلاً.
- ثم نقوم بإضافة الكبد والقوانص بعد تقطيعه قطع مكعبات صغيرة.
- نقلب الكبد و القوانص مع البصل و الثوم جيدًا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة كوب الأرز المغسول ونقلبه مع المكونات جيدًا ثم نقوم بتتبيلة بوضع الملح و الفلفل الأسود.
- نضيف نصف كوب من الماء المغلي على الارز لكي يتم تسويته.
- عندما يتشرب الأرز من الماء نهدأ النار قليلًا حتى يكتمل تسويته.
- نرفع الأرز من على النار ونتركه حتى يبرد تمامًا.
- نأتي اوراك الدجاج ونقوم بفرده على سطح الرخام.
- نقوم بوضع جزء من الأرز على اوراك الدجاج.
- ثم نقوم بلف أوراك الدجاج ونقوم بقفلها بخلة خشبية.
- بعد ذلك نأتي بخيط ونقوم بلف الخليط على أوراك الدجاج المحشية ونغلقها.
- نضع وعاء كبير على النار ونضع بداخله القليل من الزيت ثم نضيف أوراك الدجاج المحشية و نضيف الحبهان و المستكة و ورق اللورا ونقلبه جيدًا.
- نضيف الملح و الفلفل الأسود على الدجاج ثم نضيف الماء المغلي ونتركه حتى يتم تسويته.
- بعد ذلك نقوم برفع أوراك الدجاج المحشية من الشوربة و نقوم تحميرها في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي وتقدم للطعام بالصحة والهنا.
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