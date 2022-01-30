طريقة عمل الحمام الكداب بأسهل طريقة بدون ورق فويل ولا كيس حرارى

اشتهر كثيرًا في الأيام الأخيرة وصفة الحمام الكداب هذه الوصفة البديلة لطريقة الحمام العادي، حيث تعد هذه الطريقة من الوجبات الاقتصادية جدًا و الغير مكلفة لهذا أصبح جميع السيدات وربات البيوت يبحثون عن طريقة تحضير الحمام الكداب من المنزل بخطوات بسيطة بدون استخدام أدوات كثيرة، وهذا ما حرصنا على تقديمه سنقدم لكم أسهل وأبسط طريقة لعمل الحمام الكداب من المنزل بدون فويل او كيس حراي.

مكونات الحمام الكداب

تعد وجبة الحمام الكداب من أكثر الأكلات الاقتصادية التي تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهي:

4 اوراك من الدجاج.

كوب من الأرز المصري.

كبد وقوانص.

نصف كوب من الماء المغلي.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

2 حبة من البصل المبشور.

ملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من بهارات الفراخ.

2 ورق لورا.

3 حبات من المستكة.

حبهان.

طريقة تحضير الحمام الكداب

هناك بعض السيدات الذين يواجهون مشكلة في تحضير الحمام الكداب وهى تفكك الحمام أثناء التسوية وخروج الأرز، ولكننا سنقدم طريقة تحضيره الصحيح والسهلة بخطوات بسيطة وهي: