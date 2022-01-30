نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة فازلين وبنجر طريقة توريد وترطيب الشفايف طبيعي دون الحاجة للمكياج في المقال التالي

عمر شويل - جدة من مستحضرات التجميل التي لا يمكن الاستغناء عنها هي أحمر الشفاه بالنسبة للنساء، والتي مزيج من المرطبات والمواد الملونة والتي منها ألوان عدة متدرجة وأساسية كما نَحتّار في إختيار الألوان ودرجاتها، ولكن لا حيرة بعد اليوم سوف تصنعين أحمر شفاهك باللون الذي تريدينه في منزلك.

تشققات الشفاه من ضمن مشكلات البشره التي تواجه الفتيات لذا من الضرر استخدام أحمر شفاه ليس معروف مصدره أو رديئ صنعه فأنها تزيد من مشكلة التشقق فلابد من وضع احمر شفاه به نسبة ترطيب عالية لمعالجة هذا التشقق وايضا يكون معلوم مصدره ومضمونة مكوناته لعدم تكرار هذه المشكله مثل مرطب ومورد شفاه طبيعي كخلطة الفازلين والبنجر وطريقتها :

قومي ببشر واحده من البنجر وتصفى قليلا حتى يخرج منها السائل بقدر ملعقة ثم نحضر ملعقة من الفازلين قومي بتسخينها حتى تصبح سائلة ثم نخلطهم سويا وتوضع بالمبرد حتى تتماسك ويكون جاهز للإستعمال.

عمل أحمر الشفاه الطبيعي

أحمر شفاه من الفازلين

المكونات

ملعقة من الفازلين حسب الكمية المطلوبة

لون من بقايا أحمر شفاه قديم أو ملونات الطعام الطبيعي

كما يمكن إضافة طعم بوضع بعض القطرات من البرتقال أو الليمون أو النعناع

طريقة الإعداد

في وعاء حراري أي يتحمل الحرارة نقوم بوضع الفازلين به، ثم نقوم بتذويب باستخدام حمام ساخن بوضع طبق به ماء ساخن أسفل وعاء الفازلين، ثم نقوم بوضع المادة الملونة والطعم المراد بعد إذابة الفازلين، ثم نقوم بخلط المكونات سويا حتي تتجانس ثم نضعه في المبرد حتي يتماسك ويصبح جاهزا للاستعمال.

عمل أحمر شفاه من شمع العسل

المكونات

ملعقة من زيت جوز الهند

ملعقة من زيت الزيتون

ملعقة شمع العسل

ربع ملعقة زيت عطري

كوبين من الماء

لون طبيعي

طريقة الإعداد

نقوم بخلط جميع المكونات سويا وهي شمع العسل وزيت الزيتون وزيت جوز الهند والزيت العطري، ثم نقوم بتذويبها في حمام ساخن باستخدام كوبين الماء مع تقليل المكونات جيدا، ثم نقوم برفعه من حمام الماء ونضع عليه اللون الطبيعي مع التقليب حتي يتجانس الخليط، ثم نتركه حتى يبرد ويصبح متماسك وجاهزة للاستعمال، إذا وجدتي الخليط سائل قليلا فضعي كمية من شمع العسل وإن كان متجمد قليلا ضيفي قليل من الزيت

أحمر الشفاه من زبدة الشيا

المكونات

ملعقة زبدة شيا

2ملعقة زيت لوز

ملعقة من شمع العسل

5 قطرة من فيتامين e

5 قطرة من زيت النعناع

لون طبيعي

طريقة الإعداد

نقوم بخلط المكونات سويا وهي زبدة الشيا وزيت النعناع وشمع العسل وزيت اللوز وفيتامينe حتي تتجانس، ومن ثم نقوم بتذويبها عن طريق حمام ساخن وبعد الإذابة نضع اللون الطبيعي ونقلبهم جيدا ، ثم ندخله المبرد أو نتركه حتى يبرد حتي يكون جاهز للإستعمال.