طريقة عمل الهوت شوكلت لحرق الدهون وحلو جدا للدايت حضرية في 5 دقايق

طريقة عمل الهوت شوكلت لحرق الدهون ، يُعدْ الهوت شوكلت من المشروبات الساخنة التي تُعرف بمذاقها الشهي جدًا ولكن يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية ومع تناوله بكثرة في هذه الأجواء الشتوية يسبب زيادة كبيرة في الوزن ولكن الآن يمكننا تناول الهوت شوكلت باتباع نظام الدايت ويساعد أيضًا في حرق دهون الجسم بطريقة صحية وآمنة

طريقة عمل الهوت شوكلت لحرق الدهون

مقدار ربع كوب من اللبن ويُفضل لبن جوز الهند أو البقري.

ملعقتين من الكاكاو الخام.

نصف ملعقة من النشا.

ثلاثة أرباع كوب من الماء.

ملعقة من السكر الدايت مثل سويتال.

نصف ملعقة من القهوة الاسبريسو أو الخضراء حسب المتاح لزيادة سرعة الحرق.

ملعقة من الشوفان المطحون.

نصف ملعقة من القرفة.

طريقة تحضير الهوت شوكلت

نحضر وعاء و نضيف إليه اللبن والنشا والقهوة والكاكاو ونخلطهم ونضع الوعاء على نار هادئة.

نقوم بإضافة باقي المكونات والماء ونقلب.

نحضر المضرب الكهربائي ونضرب به المكونات حتى يصبح القوام كريمي.

نقوم بوضع الخليط في الكوب ويُمكن تزيينه بقطع المارشميلو ونتناول ألذ هوت شوكلت حارق للدهون.

طريقة أخرى لعمل هوت شوكلت لحرق الدهون

كوب من الحليب خالي الدسم أو منزوع الوش.

ملعقتين من الكاكاو الخام.

ملعقة من العسل ويُمكن استبدالها بالسكر الدايت.

ربع كوب من الماء.

خطوات تحضير الهوت شوكيت

نحضر وعاء أو الكنكة ونضع بها الماء مع العسل والكاكاو.

نقلب المكونات ثم نضيف الحليب ونضع الكنكة على النار حتى تسخن.

نحضر المضرب الكهربائي أو الهاند بليندر ونضرب المكونات حتى يصبح القوام كريمي.

نقلب بالمعلقة ثم نستمر في الخفق.

وبذلك نحصل على هوت شوكلت مناسب للدايت وحرق الدهون ويمكن تزيينه بالكاكاو أو شوكولاتة خام وقطع المارشميللو.

وطريقة اخرى لتحضيره