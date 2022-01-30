أحلي طريقة عمل المكرونة بالبشاميل مثل الجاهزة لتقديمها في المناسبات

المكرونه البشاميل من اسرع واشهر الوجبات التي يحبها جميع افراد الاسره الكبار والصغار ويعتبر هذا الطبق من أشهر الأطباق بين العائلات المصرية وعلى الرغم من حقيقة أنه طبق معروف، إلا أن العديد من النساء وخاصة المتزوجات حديثًا مع قليل من الخبرة في المطبخ غير قادرات على تحضيره، لذلك نقدم لهم طريقة بسيطة وسريعة لتحضير المكرونة المصنوعة من البشاميل.في الواقع بعض المكونات المضافة إليه بما في ذلك اللحوم والحليب تعزز مذاقها اللذيذ وتتحول في النهاية إلى شرائح كعك ثابتة والتي يمكن تحضيرها بعدة طرق.

مكونات عمل المكرونه البشاميل

كيلو لحم مفروم

كوب جبن شيدر

نصف كوب عصير طماطم

بصلة متوسطة مفرومة

5 ملاعق دقيق أبيض

5 ملاعق زبدة

نصف كيلو مكرونة أقلام

لتر من اللبن

طريقة لتحضير

اولا نقطع البصله لقطع صغيره ونضيف ملعقة كبيرة من الزبدة ثم نضع اللحم المفرومه لعمل عصاج ثم نسكب فوقها صوص الطماطم. وبعد ذالك نوضع كميه كبيره من المياه حتي تغلي ونوضع المكرونة حيث يتم تسويها لمدة عشر دقائق ثم نقوم بمزج الزبده مع الدقيق ونحركه حتي يصبح متجانس ثم يكتر باللبن مع تحريك الدقيق مره اخري لصنع صنية بشاميل اللذيذه وبعد ذالك نقوم بخلط نصف كمية البشاميل بنصف مكرونه ويتم وضعها في اسفل الصنيه ثم نقوم بوضع كمية اللحم المفروم ونضع فوقها كمية المكرونه ويتم وضع كمية المكرونه الباقية علي سطح الصنيه ونقوم بادخاله الفرن حتي يستوي وبعد ما يستوي يتم الانتظار ليكون بارد ثم نقوم بتقطيع المكرونه البشاميل الي مربعات وتقدم حاليا

أسرار نجاح البشاميل