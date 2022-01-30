اسهل طريقة لعمل كفتة الحاتى واسرار هتعرفيه لأول مرة عنها

طريقة عمل كفتة الحاتى وهي من ألذ الأكلات المناسبة للعزائم والمناسبات السعيدة والأفراح ،وكثير منا جرب عملها فى البيت ولكنه فشل، وفكت منه ونزلت من الاسياخ، ولكن نقدمها اليوم بشكل مختلف وسنقول لكم جميع أسراره حتى تنجح معاكم من أول مرة، ولن تفرق فى الطعم عن الجاهزة بل بالعكس تصبح أفضل وقوامها متماسك و طعمها شهى ومعظمنا نعشقها فى السندوتشات وعليها صوص الطحينة ويمكن عمل كميات منها وحفظها فى الفريزر لحين الاستخدام .

مكونات كفتة الحاتى:

كيلو من اللحم المفروم (٢٠%دهون)

بصلتين تكون معصورة نأخذ التفل دون الماء

نصف حزمة بقدونس قطع صغيرة

ملح ملعقة كبيرة

فلفل اسود معلقة

جوز الطيب رشة

ملعقة صغيرة بهارات مشاوى

طريقة عمل كفتة الحاتى:

نقوم بفرم اللحمة على مرتين حتى تصبح ناعمة وضرورة وجود الدهن لتعطيها طراوة وهشاشة، ويمكن استبدال الدهن باللية ليعطى طعم ألذ

ونضيف عليه تفل البصل والملح والبهارات والفلفل الأسود والبقدونس ورشة جوزة الطيب و مزجهما جميعا وتوضع فى الثلاجة قليلا حتى ترتاح و يسهل تشكيلها على الاسياخ وبعد تشكيلها أما أنا نضعها في صينية أو على شبكة الفرن وتشغيل الشواية لها ونقلب فيه من وقت لآخر حتى كمال السوى وتقدم مع شرائح طماطم وخيار ،ومع سلطة الطحينة،أو سلطة الباذنجان اللذيذة.

أسرار نجاح كفتة الحاتي

لطالما تساءلت عن سبب اختلاف نكهة “الحاتي كفتة” عن نكهة كرات اللحم المطبوخة في المنزل ، سواء كانت مطبوخة في الفرن أو على نار الفحم مباشرة، عندما توضع الكفتة على الفحم، قد تعتقد أنه من المعتاد أن ينزلق الإصبع ويسقط الكفتة، لكن الكفتة المشوية تبدو رائعة ولها نكهة ورائحة غير عادية !! نوضح لكم أسرار كفتة الحاتي

تتطلب الكفتة لحم الإبل او لحم الجمال أو نضع لحم بقري علي جملي.

قلة البهارات والتوابل تبرز الرائحة والمذاق أكثر.

لا يكون البصل كثير

لتحقيق التوازن بين النكهة ، عادة ما يتم مزج الليه مع لحم الجمل واللحم البقري.

هناك مفتاح حاسم لطريقة التحضير:

نضع الكرات في الكبة مع البصل و نطهو حتى ينضج الكراث تماما.

نضع الكرات في الكبة مع البصل و نطهو حتى ينضج الكراث تماما. تُمزج نصف كمية لحم البقر والشامواه والبهارات في الخلاط وتُمزج حتى تصبح ناعمة.

اخلطي المكونات يدويًا مع باقي اللحم المطبوخ جيدًا الذي لم يتم طهيه في الكبة مع المكونات الأخرى.

يقسم أو يقسم اللحم المفروم إلى أجزاء متساوية بحيث يكون هناك واحد لكل سيخ مشوي.

يجب وضع اللحم المفروم في السيخ سواء كان سيتم عملها في السيخ أم في صينية أو نضعها في ملعقة حتى تكون مفرغة8- في حالة ما تم تسوية الكفتة في الفرن قبل ادخالها للفرن نقوم بتسخين الفرن جدا ونضعها علي درجة حرارة تكون عالية للغاية، ونغلق الفرن جيدا حيث يتم وضعها حوالي عشر دقائق

مكونات سلطة الطحينة :

ربع كيلو طحينة بيضاء

ماء حسب الطلب

معلقة صغيرة خل

ليمون

بهارات طحينة (توم بودر وبصل بودر وكسبرة ناشفة وجنزبيل بودرة)

ملح

فصين توم مفرومين

نصف ملعقة صغيرة كمون

تحضير سلطة الطحينة:

فى وعاء نضع الطحينة،واخففها بالماء حسب القوام المطلوب ونضع عليها الملح حسب المذاق والكمون وعصرة ليمونه وخل مفروم فصين توم ونخلطهم جميعا،ويمكن إضافة رشة شطة.

البصل هو السر الأول لنجاح هاتي كفتة. أولا وقبل كل شيء ، نقطع البصل ناعما.

قبل إضافة البصل إلى اللحم المطبوخ ، تأكد من ترطيبه بالماء جيدًا ، لأن ذلك سيساعد الكفتة على التفتت بسهولة. لا تتخلص من الماء. ستحتاج إليه لاحقًا لإنشاء الإصبع.

على عكس الملاحظات أو الأطعمة الأخرى ، يفضل أن تكون كمية البصل المستخدمة صغيرة ، بحيث يظهر مذاق اللحم واضحًا.

تكفي بصلة متوسطة الحجم مقابل كل نصف كيلوغرام من اللحم المطبوخ.