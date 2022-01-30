نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمعلقة واحدة من كريم الخميرة المعجزة وشك هينور وخدودك هتظهر من أول استخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الخميرة لنفخ الخدود وإزالة الجلد الميت، بعض السيدات تلجأ إلى مراكز التجميل لعمل نفخ الخدود لأنهم أصبحوا من إحدى علامات جمال المرأة، حيث يوجد بعض النساء عند مرور العمر يفقدون إطلاله بشرتهم بسبب العوامل الطبيعية عند النساء، فإن الوجه الممتلئ يعطى جمال لوجه المرأة وأيضا نضطر دائما لعمل مقشرات لإزالة الجلد الميت من البشرة، فسوف نقوم بتحضير وصفات طبيعية لنفخ الخدود وإزاله الجلد الميت بدون الذهاب إلى مراكز التجميل سنقوم بتحضيرها في المنزل بكل سهولة وبأقل التكاليف.

الطريقة الأولى لنفخ الخدود

المكونات:-

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من الكريم المرطب اى نوع.

طريقة استخدامه:-

في بوله صغيرة نقوم بوضع الخميرة مع الكريم المرطب ونقلب جيدا ثم توضع على البشرة لمدة ٢٠ دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر.

تستخدم هذه الوصفة يوميا.

الطريقة الثانية لنفخ الخدود:-

المكونات:-

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من الماء.

طريقة استخدامه:-

في وعاء نخلط الخميرة مع الماء حتى تتكون خليط مثل العجينة ويوضع على البشرة لمدة ١٥ دقيقة.

ثم يشطف الوجه بالماء الدافئ.

يستخدم هذا الماسك مرتين أسبوعياً.

تساعد هذه الوصفة على التخلص من الرؤوس السوداء وعلاج حب الشباب لأنها تعد من مقشرات البشرة.

طريقة أخرى لنفخ الخدود:-

المكونات:-

ملعقة كبيرة من الزبيب.

ملعقة من النشا.

كوب من الماء المغلي.

كبسولة فيتامين (E) أو ملعقة من زيت اللوز.

طريقة استخدامه:-

باستخدام وعاء نقوم بنقع الزبيب لمدة ٨ ساعات حتى يطرى تماما.

في الخلاط نقوم بوضع الزبيب ويخلط جيدا.

يصب في وعاء صغير ويوضع ملعقة من النشا على الخليط ويخلط جيدا ثم يرفع على النار ونستمر في التقليب حتى يتكون سائل كريمي.

يترك ليبرد تماما ثم نقوم بإضافة كبسولة الفيتامين أو الزيت ويقال الخليط تماما.

يوضع الماسك على بشرة نظيفة ونقية ونقوم بعمل مساج على الخدود بحركات دائرية نستمر في المساج لمدة ٨ دقائق.

يترك الماسك على الوجه لمدة ٢٥ دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر ويجفف جيدا ونقوم بعمل حركات دائرية بقطعة من الثلج لغلق المسام.

يستخدم هذا الكريم صباحا ومساءا.

نقوم بعمل وصفة لإزالة الجلد الميت:-

المكونات:-

ملعقة من الخميرة.

ملعقتين من الزبادي.

طريقة استخدامه:-

في طبق صغير نقوم بوضع الخميرة مع الزبادي ونقلب جيدا للحصول على قوام متجانس.

نقوم بوضعه على وجه نظيف لمدة ٢٠ دقيقة حتى يجف تماما.

يشطف الوجه بالماء الدافئ ويجفف بمنشفة قطنية.

يستخدم هذا الماسك مرتين أسبوعياً.

يستخدم هذا الماسك البشرة الدهنية لأنه يساعد على إزالة الدهون الزائدة بالبشرة والتخلص من الجلد الميت.

تحتوي الخميرة على الكثير من الفوائد للبشرة حيث تعمل على نفخ الخدود وأيضاً تساعد على التخلص من الجلد الميت والأنسجة التالفة، كما أن الخميرة يتم استخدامها لعمل كريم يكون سهل الاستعمال بعد ذلك للوجه لكي يقوم بنفخ الخدود دون الحاجة إلى استخدام مواد كيميائية أو أي طرق أخرى، وسوف نذكر في هذا المقال عن طريقة سهلة لعمل كريم الخميرة.