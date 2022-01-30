خلطتي السرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها وانسي أنها تكش أو تفك منك كفتة الحاتي بكل أسرار نجاحها

الكفتة من المأكولات التي يحب المصريون اعدادها في المناسبات والأفراح بشكل خاص لأنها تكون لذيذة وفي نفس الوقت تحتوي على كمية كبيرة من البروتين وهي أحد منتجات اللحوم اللذيذة التي يتم اعدادها باستخدام أحد منتجات اللحوم سوى البقر أو الغنم وفي كل الحالات يكون طعم الكفتة لذيذة جدا ومختلف ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الكفتة بشكل خاص أن أتحدث عن ال كفتة الحاتي التي يتم اعدادها باستخدام اللحم الضاني ‏وهو اللحم الذي يتم الحصول عليه من خلال الخروف ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن مكونات هذه الكفتة والطريقه التي يتم من خلالها إعداد هذه الكفتة حتى نحصل على الطعم اللذيذ التي تكون عليه الكفتة عندما يقوم ‏الطباخ بإعدادها او نحصل عليها من المطاعم.

مكونات طريقة عمل كفتة الحاتي

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حتى نستطيع إعداد ‏الكفتة الحاتي نحتاج إلى كمية كبيرة من المكونات حتى نستطيع إعداد الكفتة ‏فكما نعلم أن الكفتة لا تتكون فقط من اللحمة الخالصة ‏ولكن يتم اضافة بعض المكونات لها حتى يكون لها طعم مميز وفيما يلي سنتحدث عن المكونات التي يتم إضافتها إلى الكفتة حتى يكون لها طعم جميل:

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1\2‬ كيلو من اللحم المفروم الذي تم استخراجه من الخروف.‬

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‏ ملعقة كبيرة من الملح.

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‏ ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الكمون.

ملعقتين من الدقيق.

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‏ بيضة.

طريقة عمل كفتة الحاتي

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فيما يلي سنتحدث عن خطوات إعداد كفتة الحاتي في المنزل:

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