نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المسقعة باللحمة المفرومة المغذية بطريقة بسيطة وسهلة فى المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد المسقعة باللحمة المفرومة من الوجبات المغذية، لأنها تحتوى على مكونات مفيدة جداً لصحة الجسم وغير مكلفة أيضاً، وهى من الأكلات المشهورة جداً فى الكثير من المطاعم المصرية ولها شهرة أيضاً فى البلاد العربية، وتعتبر من الوجبات الخفيفة والمغذية فى نفس الوقت وكذلك غير مكلفة على ربة المنزل وتساعدها فى توفير مصروف البيت، لذلك يبحث الجميع عن طرق عملها فى المنزل وتكون زى الجاهزة، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير المسقعة باللحمة المفرومة بالتفصيل.

مكونات المسقعة باللحمة المفرومة

تتكون المسقعة باللحمة المفرومة من مكونات إقتصادية وغير مكلفة وهى كالتالي:

١/٢ كيلو من الباذنجان مقطع شرائح.

٢ حبة من الفلفل الأخضر الرومى مقطع شرائح.

ملعقة كبيرة من السمنة.

٢ حبة من البطاطس مقطعة مكعبات.

١/٤ كيلو من اللحمة المفرومة.

٣ ملعقة كبيرة من الصلصة.

حبة من البصل متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

٤ فص من الثوم المفروم.

١/٤ كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

٢ كوب من الجبنة المبشورة.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة سهلة وبسيطة جداً ويمكنك عملها بكل سهولة وهى كمايلي:

قومى تقطيع الباذنجان قبل قليه بفترة ورشى علي شوية ملح حتى لا يتشرب زيت. ثم قومى بإحضار طاسة وضعي بها الزيت واقلي مكعبات البطاطس الأول ثم اخرجها على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد. بعد ذلك نقومبغسل الباذنجان وقليه واخراجه أيضاً على مناديل مطبخ. ثم نقلي الفلفل الرومى حتى يذبل ثم نصفيه من الزيت ونضيفه على الباذنجان. فى طاسة أخرى نضع السمنة ونضعها على نار متوسطة ثم نضيف إليها البصل ونقلب حتى يذبل. ثم نضيف عليها اللحمة ونقلب ونضيف أيضاً الثوم المفروم ونستمر فى التقليب حتى تنضج. بعد ذلك نضيف عليها الصلصة والسكر والملح والفلفل الأسود والماء ونقلبهم مع بعض كويس ونسيبهم على النار لمدة دقيقتين. نرفعهم من على النار ونحضر صينية ونضع بها طبقة من الفلفل والباذنجان والبطاطس ونضع فوقها طبقة من اللحم ونكرر هذه الخطوات حتى ننتهى من الكمية كلها. ثم نضع عليها الجبنة على الوجه وندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ثلث ساعة حتى تسيح الجبنة وتتحمر. نخرجها من الفرن وتقدم ساخنة وبالف صحة وعافية.

فوائد اللحم المفرومة

هناك العديد من الفوائد الصحية لها وهى كالتالي:

مصدر للبروتين الأساسي ويعد من العناصر الغذائية المهمة. يحمى الجسم من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة لاحتوائه على الزنك. يعمل على تعزيز ونمو العضلات. يوفر الأحماض الأمينية الأساسية التى تساعد على الهضم. يساعد فى تحسين عمل الدورة الدموية. تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وعدم انتظام ضربات القلب.

فوائد الباذنجان

يحتوي الباذنجان على العديد من الفوائد الصحية للجسم وهي كالتالي:

يعد مصدر غني جداً بالعديد من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز الصحة وتقوية المناعة. يعتبر مصدر مهم جداً الألياف ويساعد فى تقوية عضلة القلب. يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول التى يمتصها الدم. غني بالعديد من مضادات الأكسدة التى تدعم دفاعات الجسم ضد الأمراض ومنها السرطان.

فوائد الكركم

يعد الكركم من الاعشاب التى لها فوائد متعددة سوف نتعرف على بعضها فيمايلي:

يعمل على التخفيف من اعراض التهاب الانف التحسسى. يخفف من اعراض الاكتئاب ويحسن المزاج. يقلل من مستوي الكوليسترول فى الدم. يساعد فى التقليل من التهاب المفاصل التنكسى. يخفف من اعراض الالم عند امراض الكلى المزمنة.

فوائد الثوم

يحتوي الثوم على فوائد كثيرة مفيدة جداً لصحة الجسم وسنذكر منها الآتي: