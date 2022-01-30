بدون قلاية الزيت.. خلطة سحرية ضعيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت

طريقة عمل البطاطس المقلية، من الممكن أن نقوم بتسويتها وتحضيرها من خلال وصفات عديدة، وأبرز وأشهر الوصفات التي يحبها الأطفال هي وصفة طهي البطاطس عن طريق القلي، وعلى الرغم من كون تلك الطريقة والوصفة المميزة من أبرز الوصفات وأكثرها شعبية وأطيبها مذاقا للبطاطس إلا أن الطريقة المتبعة والتقليدية لقلي البطاطس باستعمال كمية كبيرة من الزيت الغزير تعتبر طريقة غير صحية على الإطلاق ومن خلال الآتي من تلك الفقرات المقبلة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن الوصفة المميزة من البطاطس وعن أهم طرق التحضير للوصفة ولكن بشكل صحي وملائم للتناول من قبل الكبار والصغار.

طريقة عمل البطاطس المقلية

من الممكن أن نقوم بعمل وصفة البطاطس المقلية بطريقة صحية ومن دون أن يتم استهلاك أي زيت غزير وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بمكونات منزلية بسيطة من الممكن أن نعتمد عليها للحصول على أفضل وجبة من البطاطس المقلية والتي يتم تحضيرها وقليها قلي صحي آمن على جسم الإنسان مع احتفاظ البطاطس بكل ما تحتوي عليه أنسجتها من فيتامينات قد تفقدها بشكل كبير إذا ما قد تم تحضيرها باستعمال الزيوت الغزيرة وفيما يأتي خطوات القلي للبطاطس وأهم المكونات المستخدمة:

مكونات البطاطس المقلي الصحية

كيلو من البطاطس.

بهارات مشكلة.

القليل من الفلفل الأسود.

الملح حسب الرغبة.

ربع كوب من الدقيق.

ملعقتان من النشا.

ربع ملعقة بيكينج بودر.

ملعقة من البابريكا.

طريقة التحضير لوصفة البطاطس

من الممكن أن تقوم كل ربة منزل بتحضير تلك الطريقة للبطاطس وكل مكوناتها من خلال استعمال الآتي من تلك الفقرات: