ترند فرد الشعر الجديد بالنشا اعملي أقوى كيراتين لفرد شعرك بالطريقة الصحيحة

ترغب غالبية الفتيات والسيدات في الحصول على شعر ناعم ومفرود، حيث يعد الشعر الطويل هو الموضة المنتشرة حالياً بين النساء، حيث يضفي لمسة جمالية للفتيات ويجعلهم يبدون بشكل مختلف، الحصول على ذلك باستخدام مستحضرات التجميل يؤدي إلى صرف الكثير من الأموال، بالإضافة إلى وجود بعض الأضرار الكيميائية من مكونات تلك المستحضرات، لذا انتشر مؤخرا ً وصفة منزلية من النشا تساعد على فرد الشعر.

الترند الجديد لفرد الشعر بالنشا

غالبية الفتيات تحرص على متابعة أحدث صيحات الموضة سواء في مجال الأزياء، أو بالنسبة لمجال العناية بالشعر والبشرة، وقد انتشرت مؤخرا ً على جميع الأوساط الاجتماعية أحد الترندات الحديثة الخاصة بفرد الشعر بإستخدام النشا، وذلك من خلال صنع الوصفة الآتية:

المكونات

كوب من الماء الدافئ.

ملعقتان كبيرتان الحجم من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

الطريقة

نحضر إناء عميق ونضع به كوب الماء ونضيف النشا إليه ونقلب جيداً باستخدام المضرب اليدوي، حتى تذوب النشا في الماء بشكل جيد.

نرفع خليط النشا على نار هادئة مع الحرص على الاستمرار في التقليب، حتى لا يتكتل الخليط.

لن يحتاج الخليط سوى دقيقتان، ويصبح لدينا خليط كريمي، نضيف إليه ملعقة زيت الزيتون ونقليه جيداً.

نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو، ثم نقوم بوضع خليط النشا عليه ونمشطه باستخدام مشط الشعر.

نترك الماسك على الشعر لمدة ساعتين على الأقل، ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ جيداً.

للحصول على أفضل النتائج يفضل تكرار الماسك مرة واحدة أسبوعياً.

ماسك النشا وزيت جوز الهند لفرد الشعر

المكونات

خمسة ملاعق كبار الحجم من النشا.

أربعة ملاعق من زيت جوز الهند.

الطريقة