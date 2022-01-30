نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروب سحري عظيم لطرد البلغم وعلاج نزلات البرد والكحة الناشفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني الكثير من الأشخاص خلال فترة الشتاء من الإصابة بنزلات الانفلونزا والبرد، والتي تؤثر بشكل سلبي على الصدر مخلفة بعض المخاط الذي يؤثر على الشخص المريض، تراكم ذلك البلغم في الصدر يؤدي إلى شعور المريض بألم شديد في الصدر وصعوبة في التنفس، تناول العقاقير الطبية لا يجدي نفعاً في جميع الحالات، لذا يلجأ غالبية الأشخاص إلى تناول المشروبات الدافئة للتخلص من البلغم.

المشروب السحري لطرد البلغم وعلاج الكحة

يفضل الكثير من الأشخاص اللجوء إلى تحضير المشروبات الدافئة و تناولها للتخلص من البلغم، و اجتناب تناول أدوية الشرب، من أهم تلك المشروبات مايلي:

الزنجبيل للتخلص من البلغم

يعد الزنجبيل من أفضل الأعشاب التي يمكن الاعتماد عليها في التخلص من البلغم والقضاء على الكحة، كما يساعد الزنجبيل في تخفيف وطأة التهاب الحلق، والقضاء على البكتيريا المتراكمة في المعدة، بالإضافة إلى قدرته الهائلة على علاج نزلات البرد.

طريقة التحضير

نضع كوبين من الماء على نار هادئة به ملعقتين من الزنجبيل.

نترك الخليط يغلي لمدة خمسة دقائق.

نقوم بتصفية المشروب ووضعه في الكوب.

نقوم بتحلية المشروب بالعسل وتناوله على الريق.

كما يمكن تناوله عقب تناول وجبة الإفطار للاستفادة من فوائده الصحية.

مشروب العسل وعصير الليمون

يعد العسل من أفضل العناصر الطبيعية الغذائية التي تساعد على القضاء على البلغم، والتخلص من الجراثيم، كما يع

الليمون من أفضل الأحماض التي تساعد على تقوية المناعة بشكل فعال.

طريقة التحضير