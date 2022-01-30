نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تعب.. أسهل طريقة لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ هتعملي 7 كيلو في ثواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد تواجه كل ربة منزل صعوبة عند تقشير الثوم بشكل قد يشعرها بالملل والضيق، كما أن الثوم له رائحة نفاذة قد تؤثر على اليد بشكل واضح ويعطيها رائحة غير مرغوب فيها، وبالطبع كلنا نعلم أهمية الثوم في حياتنا فهو يدخل في العديد من الأكلات المهمه جدًا التي دائمًا ما نقوم بطهيها لذلك فنحن نحتاج لتقشير الثوم بشكل دائم، والآن سوف نعرض بعض الطرق البسيطة التي يمكننا استخدامها لتقشير الثوم بكل سهولة وبدون اي مجهود.

يوجد بعض الطرق التي يمكن لكل ربة منزل استخدامها لتسهيل القيام بتقشير الثوم بكل سهولة، ومن أهم هذه الطرق مايلي:

تقشير الثوم بسهولة بإستخدام المياه

يمكنكم الان استخدام المياه لاسا في تقشير الثوم في ثوانًا معدودة، وذلك بمجرد نفع فصوص الثوم في المياه سواء المياه الباردة أو المياه الساخنة، وبعد الانتهاء سوف تجدين قشر الثوم يطفو على المياه، وبمجرد إزالة القشرة المتبقى يخرج بكل سهولة.

استخدام برطمان لتقشير الثوم

كما يمكن أيضًا اتباع طريقة أخرى لتقشير الثوم وهو القيام بوضع كل كمية فصوص الثوم في برطمان زجاجي، ثم قومي بغلق البرطمان جيدًا، ثم قومي برج البرطمان جيدًا وبقوة وذلك حتى تلاحظين قشر الثوم يتطاير بداخل البرطمان، وبذلك يمكنكم إخراج الثوم والتخلص من القشر المتبقى بكل سهولة.

إزالة قشر الثوم باستخدام كيس من البلاستيك

هذا الطريقة من اسهل الطرق والتي أيضًا تساعد في تقشير الثوم بدون اي تدخل يدوي بشكل مباشر، وذلك من خلال وضع فصوص الثوم بداخل كيس من البلاستيك، قومي باستخدام مطرقة الهون في الدق على الثوم من خارج الكيس، وسوف تلاحظين انفصال القشر عن الثوم، يمكنك بعد ذلك إخراج الثوم فقط والتخلص من القشور، وهذه الطريقة تستخدم اذا كنتي بحاجة إلي الثوم المفروم وليس الثوم الصحيح.

قطع رأس الثوم بالعرض لتسهيل التقشير

يمكنك أيضًا اتباع طريقة بسيطة جدًا لتسهيل التقشير بخطوات بسيطة وهي القيام بقطع رأس الثوم من العرض وهي كاملة، ثم القيام بتقشير الثوم بالشكل المعتاد، ولكنه سوف يخرج القشر بكل سهولة.