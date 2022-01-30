طريقة عمل صبغة الحواجب في البيت” بديل التاتو” وبنتيجة أحلى من الكوافير

طريقة عمل صبغة الحواجب فى البيت، تسعى جميع الفتيات إلى إبراز جمالها الخاص وأصبح الاهتمام بالحواجب من أكثر الأشياء التي يحرصن على تغيير شكلها أو لونها وفقا لصيحات الموضة وخطى النجمات خاصة ذوات الحواجب الخفيفة الذين يرغبون فى تحديدها وإبراز لونها بدرجات اللون البنى الذي تربع على عرش موضة صبغات الحواجب، وفى الأتي سنتعرف على طرق مختلفة لصبغ الحواجب فى البيت بمكونات طبيعية وأمنة على الحواجب بعيدا عن أي مواد كيميائية تضر بها وتؤدى إلى تساقط شعر الحواجب، اعملي أفضل تاتوه حواجب فى منزلك دون الذهاب إلى مراكز التجميل.

طرق صبغ الحواجب فى المنزل

صبغ الحواجب بالحناء.

زجاجة حنة بيجن لون بنى.

ماء.

أعواد قطنية

فازلين.

خطوات عمل صبغة الحواجب في البيت

احضري وعاء ضعي به قليل من بودرة الحنة مع نقطة من الماء وقلبي المكونات معا حتى يصبح القوام متماسك.

حددي حول الحواجب بالفازلين لتجنب صبغ مناطق الجلد المحيطة.

اغمسي عود القطن فى خليط الحنة وابدئي فى فرد الحنة على شعر الحواجب أكمله.

اتركي الحنة حتى تجف تماما ثم قومى بمسح الحنة من الحواجب ومشطي شعر الحواجب للحصول على مظهر رائع لحاجبيك.

طريقة صبغ الحواجب بالقهوة

2 ملعقة جوز هند.

2 ملعقة صغيرة قهوة.

2 ملعقة عسل نحل.

نصف ملعقة كاكاو.

خطوات صبغ الحواجب بالقهوة

نحضر وعاء نضف به الكاكاو والقهوة ونقلبهم معا ثم نضع جوز الهند وعسل النحل ونخلط جميع المكونات حتى تتجانس معا.

نحدد أطراف الحواجب بالفازلين.

نستخدم عود قطني لفرد الخليط على الحواجب ونتركها لمدة 20 دقيقة للحصول على اللون البنى، و 45 دقيقة إذا كنتي ترغبين فى الحصول على اللون الأسود.

يتم مسح الحواجب وشطفها بالماء.

صبغ الحواجب باللون البنى الفاتح

نصف ملعقة كركم.

ملعقة كبيرة حناء.

ملعقة شاي مغلي.

خطوات الاستخدام:

نحضر وعاء نضع به الحنة مع الكركم والشاي المغلي ونخلط المكونات جيدا حتى نحصل على قوام أشبه بالعجينة.

نفرد الخليط على الحواجب ويترك لمدة 20 دقيقة للحصول على لون بنى فاتح مميز.

ثم تغسل الحواجب جيداً واستمتعي باللون الناتج.

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