طريقة عمل كيكة النسكافيه الهشه اللذيذة بطريقة سهلة وسريعة والطعم لا يقاوم

كيكة النسكافيه هي من أجمل انواع الكيكات المميزة، ولها طعم رائع وذات قوام هش، وأصبحت محبوبة من الكثير من الناس، ويتم تناولها كوجبة في الصباح مختلفة ومميزة مع كوب الشاي أو الحليب، أو كحلوى خلال اليوم يتم تناولها باردة أو ساخنة حسب الرغبة، ويتم تحضير هذا النوع من الكيكة بكل سهولة في المنزل ويمكن لكل أم القيام بتحضيرها، وخطوات إعدادها سوف نتعرف عليها الآن من خلال السطور التالية.

طريقة عمل كيكة النسكافية

كيكة النسكافية من أكثر الأنواع المحبوبة ويمكنكم الان القيام بتحضيرها بكل سهولة وذلك من خلال وخطوات ومكونات بسيطة جدًا وهي كالاتي:

المكونات

كوبين من الدقيق الابيض الفاخر.

عدد ثلاث بيضات كبار.

كوب كبير من السكرالناعم.

واحد كوب من اللبن الحليب.

اربع ملاعق من الزبدة الصفراء.

ملعقتين من البيكنج باودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانليا.

ملعقتين صغيرتين من النسكافية.

طريقة التحضير