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عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة النسكافيه الهشه اللذيذة بطريقة سهلة وسريعة والطعم لا يقاوم - ثقفني
كيكة النسكافيه هي من أجمل انواع الكيكات المميزة، ولها طعم رائع وذات قوام هش، وأصبحت محبوبة من الكثير من الناس، ويتم تناولها كوجبة في الصباح مختلفة ومميزة مع كوب الشاي أو الحليب، أو كحلوى خلال اليوم يتم تناولها باردة أو ساخنة حسب الرغبة، ويتم تحضير هذا النوع من الكيكة بكل سهولة في المنزل ويمكن لكل أم القيام بتحضيرها، وخطوات إعدادها سوف نتعرف عليها الآن من خلال السطور التالية.
طريقة عمل كيكة النسكافية
كيكة النسكافية من أكثر الأنواع المحبوبة ويمكنكم الان القيام بتحضيرها بكل سهولة وذلك من خلال وخطوات ومكونات بسيطة جدًا وهي كالاتي:
المكونات
- كوبين من الدقيق الابيض الفاخر.
- عدد ثلاث بيضات كبار.
- كوب كبير من السكرالناعم.
- واحد كوب من اللبن الحليب.
- اربع ملاعق من الزبدة الصفراء.
- ملعقتين من البيكنج باودر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانليا.
- ملعقتين صغيرتين من النسكافية.
طريقة التحضير
- احضري الخلاط الكهربائي لسرعة التحضير، وتصبح بأفضل شكل وهشة.
- أضيفي بداخل وعاء الخلاط الزبدة مع السكر الناعم.
- قومي بالخفق بشكل جيد حتى يتم التجانس بين المكونات لتصبح كريمية الشكل.
- أضيفي بعد ذلك اللبن الحليب.
- أعيدي الخفق جيدًا ليتجانس مع المكونات.
- ثم اضيفي بشكل تدريجي البيض واحدة تلو الأخرى مع الخلط بشكل مستمر مع كل إضافة له.
- استمري هكذا في الخفق واضيفي إليه الفانليا للتخلص من رائحة البيض.
- أضيفي بعد ذلك الدقيق بعد أن يتم خلطه بالبيكنح باودر، والنسكافيه، ثم اخلطي جيدًا لتجانس المكونات مع بعض.
- استمري حتى الحصول على عجينة الكيكة المميزة.
- احضري صينية مناسبة الحجم لهذا الخليط.
- إدهني هذه الصينة بالزيت أو الزبدة، ثم رشي عليها بعض الدقيق حتى تصبح بطانه للصينية.
- أضيفي الى الصينية خليط الكيكة الان.
- ادخلي الصينية الى الفرن الذي لابد أن يتم تحضيره قبل بداية تجهيز المكونات حتى تصبح الكيكة بأفضل شكل.
- ادخلي الصينية الاموضبط الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- اتركيها لمدة ٤٠ دقيقة حتى تنضج تمامًا.
- اخرجي الكيكة بعد ذلك واتركيها تبرد ويمكن تزينها بصوص النسكافية أو الشيكولاته، ويتم تقطيعها وتقديمها.
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