مش هتشتري الجاهز تاني.. طريقة عمل اللانشون البيتي بمقادير اقتصادية بطعم احلي من الجاهز

طريقة عمل اللانشون البيتي، وصفته البيتي من أفضل الوصفات التي من الممكن أن تقوم ربة المنزل بإعدادها بمنتهى السهولة في البيت بأقل إمكانات، وأقل تكلفة، فهناك الوصفة البيتي الاقتصادية والتي لا نستعمل فيها أي نوع من أنواع اللحم، ومن الممكن أن تحضر في البيت والمزج للمكونات بمنتهى السهولة، وخطوات التحضير بسيطة جدا وهذا ما سنتابعه من خلال الآتي من تلك السطور المقبلة كما سنتعرف على كيفية التسوية الصحيحة لوصفة اللانشون وبأقل وقت ممكن لتحضير وجبة اللانشون المفضلة للكثيرين.

طريقة عمل اللانشون البيتي

الطريقة البيتي والصحية لعمل اللانشون تعتبر من أهم الطرق والخطوات الخاصة بها تبحث عنها مختلف الأمهات بهدف الإعداد لتلك الحشوة المميزة للسندويتشات من اللانشون والتي يفضلها الأطفال، حيث أن وجبة اللانشون الجاهزة والتي تباع ويتم شرائها من المحلات من الممكن أن تكون من بين أسباب الإصابة بالكثير من المشكلات الصحية والأمراض وهذا ما قد صرح به مختلف الأطباء، وبالخطوات الآتية من الممكن أن نقوم بإعداد أفضل أنواع اللانشون مع بيان أهم المكونات الأساسية:

مكونات لعمل اللانشون البيتي

من بين أهم المقادير والتي من الممكن أن يتم استعمالها في تحضير وصفة اللانشون البيتي من دون استعمال أي أنواع من اللحم ما يلي في النقاط القادمة:

ثلاث بيضات كاملة.

ربع كوب من أي نوع زيت نباتي.

ثلاث ملاعق من مكون الدقيق.

ملعقة من التوابل المشكلة.

فلفل أسود ويكون سليم الحبة.

ملعقة صغيرة من بودرة بصل.

ملعقة صغيرة من بودرة ثوم.

ملح حسب الرغبة.

لون أحمر صحي.

ثلاث قطع من مكون الجبن المربعات.

طريقة التحضير لوصفة اللانشون البيتي الصحي

من الممكن أن تقوم ربة المنزل باتباع الخطوات التالية: