بأسرار التجار.. تخزين ورق العنب من السنة للسنة بدون تغير في اللون أو الطعم هيفضل فريش كأنك لسه شرياه

ورق العنب احد المحشي اللذيذة التي لا يمكن لأي منزل الاستغناء عنها ويكون له طعم لذيذ مختلفة يتم إعداد ورق العنب العديد من الطرق في طريقة بلاد الشام تختلف كثيرا عن الطريقة التي يتم إعداد ورق العنب بها في مصر وهناك العديد من النكهات التي يتم استخدامها لإعداد أوراق العنب كما يتم استخدام حشوات مختلفة من خلال هذا المقال سنتحدث بالتحديد عن طريقة تخزين ورق العنب لمدة طويلة ‏لانه من النباتات التي لا يتم الحصول عليها طوال ايام العام لذلك لابد من تخزينها جيدا في المنزل لفترة طويلة حتى نحتاج إليها في الوقت المناسب ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن عدة طرق يمكن من خلالها تخزين ورق العنب في المنزل حتى لا يفسد ويبقى ورق العنب بهذه الطريقة لمدة سنة او سنتين دون أن يصيبه أي مكروه المهم أن يتم تخزين ورق العنب بطريقة صحيحة.

‏طريقة تخزين ورق العنب من السنة إلي السنة داخل الفريزر

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى يستطيع تخزين ورق العنب داخل الفريزر وهذه الخطوات هي:

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نضع القدر على النار يحتوي هذا القدر على كمية كبيرة من الماء عندما يغلي الماء نضع أوراق العنب داخل الماء المغلي حتى ‏بعد أن نتخلص من الجذور الموجودة على ورق العنب.

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‏ بعد ذلك نضع ورق العنب داخل الماء حتى يغلي ثم نخرج ورق العنب من الماء ونضع ورق العنب في كومة مرتبة جيدا بعد ذلك نضع اوراق ورق العنب داخل كيس بلاستيك ونترك الكيس البلاستيك في الفريزر يمكن أن يبقى ورق العنب بهذه الطريقة داخل الثلاجة لمدة طويلة جدا.

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تخزين ورق العنب داخل برطمان

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فيما يلي سنتحدث عن طريق التي يتم من خلالها تخزين ورق العنب من سنة إلى سنة لكن داخل برطمان زجاجي وهذه الطريقة هي.

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