نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقة أشهر المحلات حضري الكنافة بالكريمة في البيت وسر لونها الذهبي المميز في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الكنافة بالكريمة، الكنافة من أكثر الحلويات الشرقية المحببة فى مصر والوطن العربي ولا تخلو أي مناسبة أو عزومة من تقديم الكنافة الشهية على السفرة والتي تتعدد طرق تحضيرها وتقديمها فهناك حشوات مختلفة للكنافة منها الكنافة بالكريمة، الكنافة بالقشطة، الكنافة بالجبن، الكنافة بالمانجو، كنافة بالمكسرات وغيرها الكثير من الحشوات المميزة التي تضيف لها مذاق رائع يميزها عن غيرها، والآن حضري ألذ كنافة بالكريمة فى مطبخك بمكونات سهلة وبسيطة تغنيكى عن شرائها جاهزة من محلات الحلويات.

طريقة عمل الكنافة بالكريمة

كوب سمن.

نصف كيلو من الكنافة الشعر.

نصف كوب سكر بودر.

مقادير الكريمة:

كوب ونصف حليب.

رشة فانيليا.

3 ملاعق نشا.

مقادير القطر:

كوب سكر.على طر

كوب ماء.

عصير نصف ليمونة.

خطوات تحضير الكنافة بالكريمة

فى قدر على النار نسخن كوب السمن.

نحضر صينية نضع بها الكنافة بعد فركها ثم نضع عليها السمن بعد تسخينه والسكر البودر ونقوم بفرك الكنافة مع السمن والسكر باليد حتى تغلف الكنافة جميعها بالسمن.

نقسم الكنافة إلى جزئين لكى يتم عمل طبقتين الكنافة.

نحضر صينية الفرن وتكون مدهونة بالزبدة ثم نبدأ فى فرد طبقة الكنافة الأولى ونوزعها جيدا فى الصينية مع الحرص أن نرفع حواف الكنافة.

نوزع الكريمة على طبقة الكنافة ونفردها جيدا ونتركها حتى تبرد تماما.

نبدأ فى توزيع طبقة الكنافة الأخرى فوق الكريمة ونفردها جيدا.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تأخذ اللون الذهبي.

نبدأ فى توزيع الشربات على وجه الكنافة بالكامل ونترك الكنافة حتى تبرد ثم نضف الفستق الحلبي أو أي مكسرات حسب الرغبة

خطوات تحضير الكريمة

فى قدر نضع اللبن والفانيليا والنشا ونقلب المكونات جيدا على البارد أولا حتى يذوب النشا ونضمن عدم وجود تكتل.

نرفع القدر على النار مع التقليب المستمر بالمضرب الشبكي حتى يثقل القوام ويأخذ قوام الكريمة ثم نطفئ النار.

ثم يتم استخدامها كما هو مذكور بالخطوات السابقة.

تحضير القطر:

نحضر قدر على النار نضع به السكر والماء ونقلبهم معا ثم نترك الخليط حتى يغلى.

نتركه يغلى حتى خمس دقائق ثم نضف عصير نصف الليمونة ونتنظر قليلا ثم نطفئ النار ونتركه جانبا.

يراعى أن يكون القوام ثقيلاً قليلاً حتى لا يجعل الكنافة طرية جداً ويترك بها بعض القرمشة البسيطة.

وهذه كانت أسهل طريقة لعمل الكنافة بالكريمة في البيت بأسرار محلات الحلواني، قومي بتحضيرها في البيت من الآن وفى شه رمضان، وأيضاً قدميها لضيوفك وفي العزائم والزيارات المختلفة.