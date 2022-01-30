مشروب سحري علاج ألم الصدر لتنقية الصدر وطرد الكحة وإذابة البلغم في يومين فقط

الرمان من الفاكهة اللذيذة المنتشرة في جميع أنحاء العالم، كما أنه يعالج الكثير الأمراض بالإضافة إلى أنه يستخدم في الطب الهندي والصيني، وأيضا كان مستخدما في علاجات الحضارات المصرية القديمة، ونضيف على ذلك أن قشور الرمان تستخدم في علاج كثير من أنواع الالتهابات من خلال غلي قشر الرمان لمدة عشر دقائق إلى 20 دقيقة.

علاج الكحة وإذابة البلغم

كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة لذلك يعمل على حماية الجسم من السرطانات وخاصة سرطان الجلد، كما أنه يقضي على الجذور الحرة.

بالإضافة إلى ذلك ينقي الجسم من السموم ويعمل على حمايته من المواد الضارة.

كما أنه يعمل على الحماية من الاصابة بأمراض القلب.

يساعد في علاج مشاكل الشعر ويمنع تقصفه ويقاوم القشرة.

يحمي البشرة من الجفاف ويحارب ظهور التجاعيد المبكرة.

يعمل على تحفيز الجلد لانتاج الكولاجين.

يعتبر قشر الرمان علاج فعال جدا للسعال ولعلاج الجهاز الهضمي.

يعتبر قشر الرمان علاج فعال جدا للسعال ولعلاج الجهاز الهضمي. يعمل على وقاية الجسم من الالتهابات لاحتوائه على فيتامين ج.

كما يعمل على سرعة الشفاء من الجروح ويمنع ظهور الندوب كما يقي من نزلات البرد.

يدخل في صناعة معجون الاسنان ومحلول تعقيم الفم.

يعمل على التخلص من روائح الفم الكريهة ويعطيه رائحة عطرة.

يعمل على محاربة مرض الدوسنتاريا.

عند تناوله يعمل على وقف النزيف.

عند تناوله يعمل على وقف النزيف. يمنع الإصابة بالبواسير.

يعمل على التقليل من التبول.

ينظم الدورة الشهرية.

خطوات تحضير شراب الرمان

يعتبر شراب الرمان يتكون من قشور الرمان ويتم تجفيفها في الشمس والخطوة التالية هي أن يتم طحنها جيدا، ثم نضع ملعقة صغيرة على ماء دافئ ويتم الغرغرة، وهذا يعالح التهابات الحلق ويزيل روائح زمن الممكن أن يتم نقعه في الماء ويتم الغرغرة به.