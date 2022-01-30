حيلة عبقرية لسلق الكرنب بدون ماء بسرعة الصاروخ هتعملي أكثر من 5 وحدات بدون تعب

حيلة عبقرية لسلق الكرنب بدون ماء بسرعة الصاروخ،

العديد من الوسائل ولطرق التي من الممكن عن طريقها أن تقوم ربة المنزل بسلق ورق الكرنب، أبرزها تلك الطريقة التي يكون فيها لسلق للكرنب من دون الحاجة إلى استعمال الماء، وتشير العديد من ربات البيوت ممن قد قمن بالتجريب لتلك الطريقة أنها تعد واحدة من بين الطرق السريعة والمنجزة لسلق الورق وجعله أكثر طراوة حتى يكون من السهل حشوه ولفه، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن تلك الطريقة وعن كيفية سلق الكرنب بدون أي استخدام للماء.

سلق الكرنب بدون ماء

من أهم الخطوات التي من الممكن أن تساعد ف السلق للكرنب هي خطوة تقطيعه بشكل منظم، وإن قمنا بتقطيع وسلق ورق الكرنب بطريقة سريعة فهذا ما يساعد بشكل كبير في الإنجاز لمهمة الطهي لوصفة الملفوف، والتي تعد محبوبة ومفضلة من قبل مختلف الأشخاص من كل الأعمار، وفيما يأتي خطوات بسيطة لتقطيع الكرنب استعدادا لسلقه من دون الماء.

طريقة سهلة لتقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ

من الممكن أن تقومي بتقطيع خضار الكرنب بمنتهى السهولة ومن دون الحاجة إلى أن يتم تفكيك كل ورق الكرنب فقط من الممكن اتباع الخطوات الآتي ذكرها في النقاط المقبلة.

نقوم بوضع الكرنب المراد تقطيعه على الفلانشة الخاصة بالتقطيع.

تزال الرأس تماما من الكرنب.

يزال أي ورق يكون داكن ولا حاجة لوجوده.

الخطوة التالية تكون من خلال استعمال سكين الخضر حيث يتم تقطيع الكرنب بواسطته لمربعات صغيرة مناسبة للحشو واللف.

تأتي خطوة السلق والتي نعرضها من خلال الفقرة التالية.

طريقة سلق الكرنب وبدون الماء

من الممكن أن تتم خطوة السلق باتباع ما يلي:

نقوم باستعمال الورق المقطع بالطريقة السابقة.

يتم وضعه بكيس حراري.

يتم وضعه بكيس حراري. السلق يكون بدون ماء ولا نستخدم أوعية فقط نستعمل الكيس الحراري وبه الورق ونحكم غلقه ويوضع بالميكرو ويف.

الخطوة التالية تكون هي لانتظار من دقيقتين لثلاث دقائق ثم نخرج الكيس ونفتحه بحرص تقليب الورق وضعه مرة أخرى بالفرن حتى تكتمل تسوية الورق وسلقة لدقيقتين خرتين ثم يخرج ليستعمل بعد تبريده.

سلق الكرنب بدون ماء من أسهل الطرق التي يمكنك من خلالها تقطيع وسلق الكرنب بدون ماء حيث أن سلق الكرنب وتقطيعه يحتاج الي الكثير من الوقت والجهد لذا تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة سهلة لسلق الكرنب لذا قدمنا لكم من خلال المقال طريقة سهلة لتقطيع وسلق الكرنب بدون تعب وبخطوات سهلة وبسيطة.