احلي من ماكدونالدز.. طريقة عمل البرجر في البيت وسر التتبيلة الخطيرة بطعم يجنن احلي من الجاهز

طريقة عمل البرجر من أكثر الوجبات التي يحب أطفالنا تناولها في الخارج في محلات الأطعمة المشهورة، لكن كما نعلم فإن الوجبات السريعة مضرة جداً بالصحة، بالإضافة إلى أن مكوناتها مجهولة المصدر، وقد تحتوي على مواد ضارة للجسم، لذلك من الفضل أن نقوم بتحضير البرجر في المنزل، وهنا نقدم لكم طريقة تحضير البرجر بطريقة سهلة في المنزل، وبطعم أفضل من الطعم الذي نتذوقه في محلات البرجر.

طريقة عمل البرجر في البيت

المكونات

نصف كيلو من اللحم المفروم.

ربع كوب من الكاتشب.

ربع كوب من المستردة.

ربع كوب من الصويا صوص.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

شرائح بصلة متوسطة.

شرائح طماطم.

خيار مخلل.

خس.

خبز البرجر.

جبنة البرجر.

ربع كوب من الزيت النباتي.

مكونات صوص البرجر

ملعقتان كبيرتان من الكاتشب.

ملعقتان كبيرتان من المايونيز،

ملعقة كبيرة من المستردة.

طريقة التحضير

في طبق كبير نضع اللحم المفروم ونضيف له الكاتشب والصويا صوص والمستردة ونخلط جيداً.

نشكل خليط البرجر إلى أقراص متوسطة الحجم باستخدام مكبس البرجر أو غطاء علبة دائري مناسب.

نرش الملح والفلفل الأسود على أقراص البرجر من الجهتين ونتركها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

نجهز صوص البرجر عن طريق خلط جميع مكوناته المذكورة في الأعلى.

بسكين حاد نشق خبز البرجر إلى نصفين ثم نحمص أنصاف الخبز في نفس مقلاة البصل.

نضع القليل من الزيت في نفس المقلاة ونسخنه جيداً ثم نشوي أقراص البرجر حتى ينضج تماماً (نترك كل جانب من أقراص البرجر على نار هادئة لمدة خمس دقائق).

نضع شرائح الجبن فوق أقراص البرجر حتى تتوزع عليها جيداً.

ندهن الخبز بصوص البرجر ثم نوزع أقراص البرجر والبصل والطماطم والخس داخل السندوتش حسب الرغبة.

طريفة عمل الصوص الحار للبرجر

المكونات

نصف كوب من المايونيز.

ملعقة كبيرة من المستردة.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

حبتان كبيرتان من مخلل الخيار.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار البودرة.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير