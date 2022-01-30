بسكويت شوفان مقرمش صحي قليل سعرات لا يزيد وزنك

بسكويت شوفان مقرمش صحي حلويات من دون زيادة في الوزن، لو كنت من أصحاب حميات الغذائية ودايت وتريدون تناول حلويات من بسكويت وتكون وفق نظامك الصحي ويتم حسابها ضمن سعراتك الحرارية اليومية، يمكن تناول بسكويت شوفان حلو ومقرمش ويكون مصنع بطريقة صحية باستخدام مكونات صحية من داخل منزلك تعطيك نفس طعم بسكويت شوفان الذي يباع بالأسواق ولكنك متأكد من مكوناته أنها لن تزيد من وزنك.

بسكويت شوفان مقرمش

بسكويت شوفان بجانب إنه يعطيك طاقة الجسم وأيضاً مشبع وصحي في حالة الأفطار ببسكويت شوفان لن تشعر بالجوع لفترة طويلة وطوال تلك الفترة جسمك في حالة حرق الدهون لكي يستمد طاقة اللازمة له فتحصل على جسم رشيق من دون الشعور بالجوع أو الحرمان من تناول بسكويت المقرمش، وأما عن طعم بسكويت شوفان فهو لذيذ جدا وتناوله مع القهوة أو الشاي.

مقادير بسكويت شوفان

200 جرام من زبدة طرية بحرارة المطبخ. أو عدد 4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون. عدد 3 كوب من شوفان مطحون. كوب من جوز الهند المبشور. نصف كوب من سكر استيفيا أو 2 ملعقة صغيرة عسل. عدد 2 بيضة بحرارة المطبخ. ملعقة صغيرة من الفانيليا. رشة ملح صغيرة. عدد 2 ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة من بيكنج صودا. نصف ملعقة صغيرة من القرفة ناعمة. عدد 2 ملعقة كبيرة من حليب البودرة. ملعقة كبيرة من بذور الشيا. ملعقة كبيرة من بذور كتان مطحونة

تحضير بسكويت شوفان صحي مقرمش لذيذ