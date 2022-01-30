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عمر شويل - جدة كوب على الريق نسف دهون البطن وإنقاص الوزن والقضاء على الكرش والدهون في أسبوع - ثقفني
يبحث الكثير ممن يعانون من زيادة الوزن وصعوبة في حرق الدهون عن أفضل المشروبات الصباحية والتي تساعد على حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد، على أن تكون هذه المشروبات طبيعية وصحية وليس لها أي آثار جانبية، ويوجد العديد من المشروبات التي تعمل على نسف الكرش والتخلص من الدهون الزائدة.
أفضل المشروبات الصباحية لإنقاص الوزن
أهم ما يميز هذه المشروبات بأنها طبيعية وآمنة على المعدة والصحة، ومن أهم هذه المشروبات التي تساعد في حرق الدهون والتخلص من الكرش ما يلي:
- مشروب الشاي الأخضر: يعتبر من أفضل المشروبات الصباحية التي تعمل على خسارة الوزن بشكل طبيعي، حيث أن معدل حرق الدهون فيه عالي، كما أنه يتميز بأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة وهي التي تعمل على زيادة نشاط وحيوية أجهزة الجسم، كما أنه طعمه لذيذ ويعمل على تسهيل عملية هضم الطعام وغيرها من الفوائد العديدة.
- مشروب الليمون: هو واحد من أهم المشروبات التي ينصح بتناولها في الصباح لمن يتبع حمية غذائية، لما فيه من فوائد عديدة أهمها هو أنه يعمل على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم، مما يزيد من عملية حرق الدهون كما أنه يساعد في التخلص من السعرات الحرارية العالية في الجسم، يتم تحضير هذا المشروب من خلال غلي كوب من الماء مع ملعقتين من عصير الليمون، ويمكن إضافة الزنجبيل النباتي معه ليزيد من عملية حرق الدهون.
- مشروب القهوة: يبدأ الكثير يومهم بشرب فنجان من القهوة ولا يعلمون أن هذا الفنجان يساعد على حرق الدهون وخسارة الوزن، خاصةً من يشربه بدون سكر، فالسكر أو الحليب مع القهوة يزيدان من سعرتها الحرارية، لذا فالقهوة الخالية من السكر سعراتها الحرارية قليلة جدًا كما أنها مفيدة للجسم وصحية.
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