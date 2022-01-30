بنصف كوب من الزيت اعملي كيكة النسكافية الهشة بطعم رائع ومكونات بسيطة

تعد كيكة النسكافية من الحلويات الشهية التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مميز، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، كما تتكون هذه الكيكة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي النسكافية واللبن والزبدة ومكونات آخرى، كما ان طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، كما يتم تناولها بجانب كوب الشاي حتى يعطيه مذاق رائع، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كيكة النسكافية الشهية في المنزل.

مقادير عمل كيكة النسكافية

تحتوي كيكة النسكافية على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٢ كوب من الدقيق.

نصف باكو من البيكنج بودر.

كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من النسكافيه.

٤ حبات من البيض.

رشة من الفانيليا.

كوب من اللبن.

نصف كوب من الزيت.

ربع من الزبدة.

صوص كراميل.

طريقة الإعداد والتحضير

تتعدد طرق عمل الكيك وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لعمل كيكة النسكافية الشهية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط السكر مع الزيت ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بإضافة البيض مع الخلط حتى نحصل على خليط كريمي. بعد ذلك نقوم بإضافة الفانيليا والنسكافيه مع الخفق، ثم نقوم بإضافة اللبن والدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ونستمر بالخلط حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نحضر صينية وندهنها بالسمن ومرشوشة بالدقيق، ثم نسكب بها الخليط وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة لا تقل عن ٣٥ دقيقة. بعد ذلك نتركها حتى تنضج ونختبرها باستخدام شوكة او خلة من الخشب، ثم وضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا احلى كيكة بالنسكافية لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صوص الكراميل