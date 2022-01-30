بدون تعب.. تنظيف البط والوز من الزفارة والريش الصغير بمكون سحري خطير في ثواني هتبقي قشطة

أثناء إعداد البط والفراخ في المنزل نلاحظ وجود بعض ‏الريش الصغير الموجود على جسم الدجاجه والبطة ‏ويكون من الصعب جدا التخلص من هذا الريش باستخدام اليدين لذلك لابد من ‏الوصول إلى طريقة مناسبة يمكن من خلالها القضاء على الريش الصغير الموجود في جسم الدجاجه والبطة وباستخدام مكونات طبيعية لانه لا يمكن استخدام أي مكونات أخرى حتى لا تؤثر على طعم الدجاج أثناء إعداده ‏وفيما يلي سنتحدث عن العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تنظيف البطط والدجاج بشكل عميق والتخلص من الريش الصغير الموجود على جسم الدجاج ‏ونتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نقوم بهذا العمل.

‏طريقة تنظيف البط والدجاج من الريش الصغير باستخدام النار

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فيما يلي سنتحدث عن طريقة اللعب التي يتم من خلالها تنظيف الدجاج والبط من خلال اريج الصغير وهذه الطريقة تتكون من:

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أولا نحضر الدجاجة نغسل الدجاج جيدا نزيل أي أشياء عالقة في دجاجة يقول لها حجم كبير بعد ذلك نمسك الدجاج من منطقة الرقبة ونضع الدجاج على اللهب ‏في البوتاجاز ‏نحاول أن تمس النار جلد الدجاج حتى تقوم بحرق الريش الموجود عليها.

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‏ هذه الطريقة تساعد على حرق الريش الموجود على سطح الدجاجة وبالتالي يتطاير الريش و يتم التخلص منه بشكل سريع.

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‏ بعد ذلك يتم غسل الدجاج مرة أخرى من الخارج حتى نتخلص من أثر الرماد والريش الصغير المحترق الذي كان موجود عليها.

تنظيف البط والفراخ من الريش باستخدام الملح الخشن

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي نحتاج إليها حتى نستطيع تنظيف الدجاج من الخارج باستخدام الملح الخشن وهذه الطريقة هي:

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