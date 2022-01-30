بدون صبغات كيميائية.. بملعقة حناء تخلصي من الشعر الأبيض نهائياً بدون رجوعة مرة أخرى

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عمر شويل - جدة بدون صبغات كيميائية.. بملعقة حناء تخلصي من الشعر الأبيض، من الممكن أن يتم القضاء التام على أي تواجد للشيب أو الشعر الأبيض من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة وعل رأسها مكون الحناء الطبيعية والتي من خلالها من الممكن أن نحصل على أفضل لون طبيعي للشعر ومن دون استعمال أي نوع من أنواع المواد الكيميائية الصابغة للشعر والتي لها الكثير من المضار على الشعر، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات التي من الممكن أن تدخل في عمل أفضل وصفة طبيعية صابغة للشعر، وبالنسبة للمكونات وطريقة التحضير فهذا ما سنتابعه من خلال الآتي من تلك السطور المقبلة.

بملعقة حناء تخلصي من الشعر الأبيض

من الوصفات الممتازة والتي من خلالها يكون من السهل على مختلف المعانين من الشيب أن يقوموا باستعمال خليط الحنة المميز حيث يكون من السهل تحضيره وتطبيقه، وهذا لأن كل المقادير المستعملة في تحضير التركيبة تعد مكونات متوفرة ومن السهل إكساب الشعر لون طبيعي مميز من خلالها، ومن أهم مكونات الوصفة ما يلي في الفقرة القادمة:

مكونات وصفة الحناء لصبغ الشعر

من الممكن أن يتم صبغ الشعر بشكل طبيعي وهذا ما يكون من خلال استعمال المكونات الآتية:

ملعقة من الحناء.

ملعقة من البن.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الخل.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من الفازلين. القليل من الماء الفاتر.

طريقة تحضير وصفة الحناء المزيلة للشيب

من الممكن أن يتم عمل تلك التركيبة الطبيعية وهذا من خلال القيام بالخطوات الآتي ذكرها في النقاط القادمة:

نقوم بإحضار وعاء ملائم.

نضع الحناء في داخل الوعاء.

نضيف الماء الفاتر مع الخل والتقليب المستمر.

نضع بقية المكونات مع الحناء ونقوم بمحاولة التداخل ما بين كل المكونات حتى تتجانس المكونات.

نضع بقية المكونات مع الحناء ونقوم بمحاولة التداخل ما بين كل المكونات حتى تتجانس المكونات. بعد أن يتم عمل الخليط الناعم من الحناء من الممكن بعد ذلك تطبيق هذا الكريم الطبيعي من الحناء.

نضع الخليط على الشعر الأبيض، حيث يتم وضع كمية مناسبة من خليط الحناء على الشيب وهذا مدة نصف ساعة على الشعر وبعدها يغسل الشعر بمياه فاترة.

يمكن التخلص من الشعر الأبيض عن طريق إعداد خلطة الشاي الأسود فقومي بغلي كوب من الماء به شاي مغلي ثم قومي بإضافة الملح اليه، ثم قومي بترك الشاي حتي يبرد ثم قومي بعد ذلك بغسل الشعر بالشاي الاسود واتركية حتي يجف وللحصول على نتيجة فعالة يمكنك تكرار الوصفة أكثر من مرة في الاسبوع