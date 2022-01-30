بكوب من الحليب اعملي كرواسون سادة بطعم مميز ورائع مثل المخابز

يعد الكرواسون السادة من المخبوزات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، كما يتم تناوله بجانب كوب الشاي او الحليب للحصول على مذاق رائع ومميز، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، كما يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والزبدة والحليب، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، ويعرف عن الحليب بفوائده الكثيرة للجسم حيث يساعد على حماية صحة العظام، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كرواسون سادة بطعم رائع في المنزل.

مقادير عمل كرواسون سادة

يحتوي الكرواسون السادة على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٢ كوب من الزبدة.

٥ أكواب من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

طريقة الإعداد والتحضير

تتعدد طرق تحضير الكرواسون وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير كرواسون سادة شهي هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع الخميرة ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بإضافة الحليب والملح مع العجن بالأصابع. بعد ذلك نقوم برق العجينة ثم نضع الزبدة في المنتصف مع رقها ٣ مرات ايضاً، ثم ندخلها الثلاجة. نخرج العجينة من الثلاجة ونرق العجينة مرة آخرى ثم نقطعها على هيئة مثلثات عند فردها على شكل دائرة. بعد ذلك نقوم بلف المثلثات من قاعدة المثلث على شكل سويسرول، ثم نتركها حتى تخمر. ثم ندهنها بحبة من البيض، بعد ذلك نشعل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ثم ندخل العجين الفرن حتى يحمر وجهها. بعد ذلك نخرج الكرواسون من الفرن ونضعه على طبق التقديم ويصبح جاهز للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى كرواسون سادة لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.

فوائد الحليب على الجسم

هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-