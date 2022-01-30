سيروم القهوة لشد الوجه والرقبة خلال أيام من الاستخدام.. بديل البوتوكس

سيروم القهوة لشد الوجه والرقبة، وأثبتت التجارب أن القهوة فعالة في نضارة البشرة، فهي تساهم في التخلص من التجاعيد المبكرة للبشرة عن طريق شد الجلد وإزالة الجلد الميت بالإضافة إلى أنها تعمل على نضارة البشرة، ويمكن عمل سيروم القهوة من المكونات المتوفرة في المنزل، واليوم عبر هذا المقال سنوفر إليكم طريقة عمل سيروم القهوة لشد البشرة والتخلص من التجاعيد سريعاً ويدون الحاجة إلى استخدام كريمات الشد والتي تكون باهظة الثمن.



طريقة عمل سيروم القهوة لشد البشرة



ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

خطوات تحضير سيروم القهوة

نحضر وعاء ثم ونضع كل من القهوة والعسل وزبدة الشيا وزيت اللوز.

نخلط جميع المكونات جيداً حتى تمتزج المكونات ويصبح القوام كريمي.

يتم غسل الوجه والرقبة وتجفيفهم جيداً.

توضع طبقة على الوجه والرقبة ونوزع السيروم ويترك لمدة حوالي نصف ساعة ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر.

مكونات سيروم القهوة وبياض البيض

ملعقة كبيرة من القهوة.

بياض بيض.

ملعقة من النشا.

خطوات تحضير سيروم القهوة وبياض البيض

يتم وضع ملعقة من القهوة وبياض البيض وملعقة من النشا في إناء.

نقوم بخلط كافة مكونات سيروم القهوة جيداً.

يتم تنظيف الوجه ثم توضع طبقة على الوجه بالإضافة إلى الرقبة لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

يتم غسل الوجه بالماء الفاتر والغسول المناسب.

يراعى تكرار استخدام هذا الخليط على الوجه يومياً للحصول على نتائج مُرضية.

القهوة لشد الوجه وتقشيره

كما يمكن استخدام القهوة في عمل مقشر طبيعي للبشرة، ويكون ذلك من خلال إحضار ملعقة واحدة من القهوة المطحونة، وعليها ملعقة من ماء الورد أو زيت اللوز الحلو، ويتم خفق المكونات ثم وضعها على البشرة والتدليك برفق حتى يتم إزالة خلايا الجلد الميتة، وأيضاً لتساعدي على الاستفادة من خليط القهوة وزيت اللوز للبشرة وخاصة أنهم يساهمون في شد البشرة وتركها خالية من التجاعيد.

نصائح لشد البشرة