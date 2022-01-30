طريقة تحضير الشيش طاووق في المنزل بالتفصيل و أسهل طريقة للحصول على طعم رائع

الشيش طاووق من الآكلات السهلة والتي لا تحتاج إلى وقت طويل، كما أنه من الأطعمة الشهية واللذيذة والتي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، ويمكن تحضير الشيش طاووق بأكثر من طريقة، وكثير من السيدات تقوم بشرائه من الخارج فهي تجد صعوبة في عمل التتبيلة في المنزل، إلا أننا نقدم لكِ سيدتي خطوة بخطوة طريقة تحضير الشيش طاووق والتتبيلة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

مكونات الشيش طاووق

الكثير من الأشخاص يحبون الشيش طاووق، فهو يتميز بأنه من الوجبات سريعة التحضير، كما أنه يتميز بأنه من المشاوي الصحية المفيدة للجسم، فهو يناسب من يتبع حمية غذائية، فالدجاج يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين والحديد وهو أكثر ما يحتاج إليه الجسم.

إليكِ مكونات الشيش طاووق الشهي واللذيذ:

1 كيلو دجاج وراك مخلي ومقطع لمكعبات.

1 كأس من الزبادي.

2 بصلة مقطعة إلى مكعبات.

2 طماطم مقطعة إلى مكعبات.

4 حبات من الفلفل الألوان مقطع لقطع كبيرة.

½ ملعقة صغيرة من الملح.

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

¼ ملعقة صغيرة من البصل البودر.

¼ ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

¼ ملعقة صغيرة من البابريكا.

1 ملعقة كبيرة خل أبيض.

1 ملعقة كبيرة دبس رمان.

1 ملعقة كبيرة من صوص الصويا.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الشيش طاووق