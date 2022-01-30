طريقة عمل بسكويت القهوة بطريقة لذيذة ومختلفة

طريقة عمل بسكويت القهوة بسكويت القهوة من الأصناف المحببة لدى البعض خاصة محبين القهوة والنسكافية، وفى هذا المقال سوف نقدم طريقة عمل بسكويت القهوة بطعم لذيذ ومميز وهش مثل عند الحلوانية، ويمكن تقديمها مع كوب من القهوة أو الشاي وقت العصرية ولا ألذ.

طريقة عمل بسكويت القهوة

المقادير:

٤ أكواب من الدقيق + رشة ملح.

٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر.

بيضة مخفوقة.

٣/٤ كوب من الزبدة.

الحشو:

٢ ملعقة من النسكافيه.

ملعقة طعام من اللبن الدافئ.

١/٤كوب من الزبدة.

١ كوب ونصف من السكر البودرة.

الطريقة:

يتم خفق الزبدة والسكر حتى تصبح مثل الكريمة، ثم يضاف البيض والفانيليا ويخفق جيدا. يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح ويضاف خليط الدقيق إلى خليط الزبدة المخفوقة ويقلب بملعقة خشب حتى يتجانس الجميع. يقسم العجين إلى قسمين ويدحرج فوق الرخامة ويبرم كلا منهم ليكون شبه عصا طولها ١٥ سم وسمكها ٥ سم، ثم تلف كلا منهم بورق مشمع وتوضع في الثلاجة مدة ثلاث ساعات. يحمى الفرن و تدهن الصواني بالزبد. تقسم كل عصا من العجين إلى شرائح، و ترص الشرائح في الصينية مع ترك مسافة بين الشريحة والأخرى. يوضع البسكويت في الفرن مدة ١٠ دقائق أو حتى يحمر قليلا.

طريقة تحضير الحشو:

يذاب البن في ملعقة من اللبن الدافئ، ثم تخفق الزبدة جيدا ويضاف إليها السكر والقهوة ويخفق الخليط جيدا حتي يذوب السكر. يوضع الحشو فوق نصف كمية البسكويت ثم يغطى البسكويت المحشو ببقية البسكويت. تدهن جوانب البسكويت المحشو بقليل من الحشو ويوضع كوب من الشيكولاتة الفورماسيل في إناء ثم يدحرج البسكويت المحشو ليزين جوانبه.

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طريقة عمل بسكويت القهوة البسيط



المقادير:

كوب دقيق.

نصف كوب من الزبدة.

ربع كوب سكر ناعم.

ملعقة صغيرة النسكافيه.

بياض بيضة.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

الطريقة: