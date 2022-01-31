اسرار تخزين الملوخية وسر لونها الأخضر من السنة للسنة بطعم رهيب وقوام رائع

تعتبر الملوخية من أكثر الأكلات المصرية التي تتميز بطعمها الرائع وهي تقدم على الموائد في العزومات وبعض السيدات تبحث عن طرق تخزينها بسبب قيمتها الغذائية العالية، حيث تحتوي على نسبة عالية من الألياف ويوجد بها أيضا فيتامين A ولذلك نحن اليوم سوف نقدم لكم الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية بدون ما يغير لونها فتابعونا.

طريقة تخزين الملوخية الخضراء

نقوم بنزع أوراق الملوخية من الأعواد الخاصة بها ثم توضع في وعاء وتغسل جيدا بالماء للتخلص من الشوائب العالقة بها. نتركها تجف جيدا في الهواء الطلق أو في فوطة جافة ثم نفرمها في المفرمة الكهربائية أو بالمخرطة نرفع وعاء على النار. نضع كمية مناسبة من الماء الدافئ مع عصير ليمونة وملعقة من السكر ونتركها حتى الغليان ثم نضع الملوخية ونقلب لمدة دقيقة. نتركها حتى تبرد تماما ثم توضع في أكياس الثلاجة على حسب الاستخدام ويجب تفريغ الهواء من الكيس جيدا ثم توضع في الفريزر.

طريقة تخزين الملوخية بالورق في الفريزر

بعد غسل أوراق الملوخية جيدا نضعها في مصفاة للتخلص من الماء الزائد ثم توضع في وعاء كبير على النار مع كمية مناسبة من الماء.

نضيف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا للحفاظ على لونها الأخضر تقلب الملوخية لمدة ثواني ونغسلها جيدا بالماء البارد.

لمدة 3 ثواني ثم تصفي ونحفظها في أكياس الفريزر بالورق وقبل الاستخدام نخرجها وهي مجمدة ونفرمها في الكبة ويتم طهيها بالطريقة المعتادة.

طريقة عمل الملوخية الخضراء

المكونات:

كيس ملوخية.

شوربة على حسب الحاجة.

ثوم مفروم.

كزبرة جافة مطحونة.

مكعب مرقة.

زيت أو سمنة.

رشة ملح.

طريقة التحضير:

في وعاء متوسط نضع الشوربة ونتركها حتى الغليان ثم نضيف الملوخية المفرومة ونقلب بشكل مستمر حتى تذوب تماما. بعد ذلك نخفض النار وفي مقلاة نضع بها السمنة مع الثوم ونقلب حتى تخرج رائحته مع الكزبرة ثم نصب الطشة على الملوخية. مع مكعب المرقة ورشة من الملح ونتركها تغلي على النار مرة واحدة فقط ويجب عدم تغطية الوعاء حتى لا تسقط الملوخية في القاع. تقدم الملوخية وهي ساخنة مع عيش بلدي محمص أو أرز بالشعرية وفراخ محمرة وشوربة لسان عصفور وبالهنا والشفا.

فوائد الملوخية للصحة