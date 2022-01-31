ألذ كيكة شتوية تدفينا في البرد كيكة الكاسترد الساخنة بطعم رهيب

الكيك من الحلويات التي يحبها الجميع ويوجد منها طرق مختلفة سواء كانت بالفانيليا أو الشوكولاتة ولكن اليوم نقدم لكم طريقة مختلفة لعملها وهي كيكة شتوية ساخنة عبارة عن كيك فانيليا وفوقها طبقة من الكاسترد الدافئ، هذه الكيكة سريعة ومغذية جدا ويمكن تناولها مع أي مشروب دافئ تابعي المقال للتعرف على المقادير وطريقة عملها.

طريقة عمل كيكة شتوية ساخنة

المكونات:

كوب وربع دقيق.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

كوب إلا ربع سكر.

رشة ملح.

نصف كوب زبدة أو زيت.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب لبن رائب.

مكونات الكاسترد:

كوب ونصف حليب.

ربع كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة نشا.

3 صفار بيض.

فانيليا.

طريقة التحضير:

نمزج الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ثم نخلط الزبدة مع السكر في وعاء أخر بالمضرب الكهربائي لحين التأكد من ذوبان السكر. بعد ذلك نضع البيض والفانيليا ونستمر في الخفق ثم يضاف خليط الدقيق بالتبادل مع اللبن الرائب وإذا لم يتوافر لديك لبن رائب. ضعي على نصف كوب من الحليب ملعقة كبيرة خل واتركيه جانبا حتى يروب نستمر في الخفق للحصول على قوام كيك سميك قليلا. نصب الكيك في صينية مقاس 20 وندخلها إلي فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة حتى تنضج ويجب أن نخرج خلة الأسنان بدون عجين. نترك الكيك تبرد قليلا ثم نحضر الكاسترد في قدر متوسط نضع الحليب مع السكر والبيض والفانيليا والنشا ونقلب جيدا حتى تمتزج المكونات. نرفع الخليط على نار متوسط ونستمر في التقليب للحصول على قوام سميك ناعم ثم يصب وهو دافئ على الكيك وتقدم وبالهنا والشفا.

اسهل طريقة لعمل الكيك

المكونات:

3 كوب دقيق.

رشة ملح.

4 بيضات.

كوب زبدة.

2 ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب حليب.

2 كوب سكر.

كيس بيكنج بودر.

طريقة التحضير: