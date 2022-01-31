نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيلو قشطة فقط اعملي 2 كيلو سمنة بلدي بقوام وطعم ورائحة احسن من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل السمنة البلدي، من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع له وبمنتهى السهولة من خلال مكونات بسيطة، وهناك أكثر من طريقة من السهل القيام بها لتحضير أفضل الوصفات من السمن البلدي، وأبرزها الطريقة التي تكون من خلال استعمال القشطة البلدي، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن أهم المكونات التي لا بد من توفرها لعمل فضل وصفة من وصفات السمن البلدي المتميزة والتي من خلالها من الممكن أن نقوم بطهي أفضل أنواع من الوجبات وهذا ما يكون في أقل وقت ممكن.

طريقة عمل السمنة البلدي

السمنة البلدي من الممكن أن يتم عملها بمكونات بسيطة، حيث تعتبر وصفة السمن البلدي حينما يتم إعدادها في المنزل تكون من أنواع الدهن الصحي، والذي من الممكن أن نقوم بالتحضير المنزلي له، ويصلح كبديل مميز ومثالي عن استعمال أنواع السمن الصناعي التي تعد ضارة بجسم الإنسان، وبالنسبة للسمن البلدي فهو يعد خالي تماما من أي مواد حافظة كما يعد خالي من أي مواد دهنية مهدرجة، وفيما يأتي مكونات لعمل السمنة البلدي.

مكونات لعمل السمنة البلدي

من بين أهم المكونات التي لا بد من توافرها لعمل السمن البلدي ما يلي في النقاط القادمة:

كيلو من مكون القشطة البلدي.

ذرة من الملح.

مكعبات من الثلج.

وعاء من البلاستيك.

قدر ملائم.

طريقة التحضير لوصفة السمنة البلدي

من الممكن أن نقوم بالتحضير لوصفة السمنة البلدي سريعة التحضير من خلال اتباع الخطوات التالية:

نقوم بإحضار القشطة البلدي ووضعها بالوعاء البلاستيك.

نضع مكعبات الثلج ونبدأ في تقليب القشطة باستعمال المضرب السلك.

بعد أن يتم التقليب السريع للقشطة يتم فصل الزبد تماما عن السوائل الموجودة بالقشطة.

مع استمرار التقليب نحصل على المكونات الدهنية والتي تتوفر بالقشطة، والتي يتم تحويلها لمكون السمن البلدي.

نأخذ كرات الزبد الفلاحي ونقوم بوضعها في داخل قدر ملائم.

نضع القدر على النار ومن المفضل أن تكون خطوة تحويل السمن على نار تكون هادئة تماما، وهذا ما ييسر بشكل كبير من خطوة تحويل الزبد إلى السمن البلدي.

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريق عملة السمن البلدي في البيت بخطوات سهلة وسريعة فمن خلال الفقرات السابقة من المقال قدمنا لكم طريقة عمل السمن البلدي بكيلو قشطة بخطوات سهلة وبسيطة بطعم ورائحة احسن من الجاهز وهذه الطريقة تعتبر من أسهل الطرق التي يمكنك من خلالها عمل السمن البلدي بكل سهولة.