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عمر شويل - جدة لانشون مبهر بدون لحوم أو فراخ في الخلاط بنفس طعم الجاهز وتحدي تجهيزات المدارس - ثقفني
هناك العديد من أنواع اللانشون و اللحوم أو الفراخ ولكن فى وصفتنا اليوم سنقوم بإعداد اللانشون بأقل التكاليف دون الحاجة إلى لحوم
اللانشون من الوجبات الدائمة والتى يتم تناولها العديد يوميا وخاصة الأطفال وهذا من الممكن أن يسبب مشاكل صحية لاحتوائه على المواد الحافظة لذلك سنتعرف معا كيفية إعداد لانشون بيتى مضمون بدون مواد حافظة للحفاظ على صحة صغارنا دون منعهم من تناول ما يحبون.
اللانشون البيتى بدون لحوم
هناك العديد من أنواع اللانشون و اللحوم أو الفراخ ولكن فى وصفتنا اليوم سنقوم بإعداد اللانشون بأقل التكاليف دون الحاجة إلى لحوم
البيض ثلاث حبات بدرجة حرارة الغرفة.
- الجبن المثلثات أو المربعات حسب الرغبة ثلاث قطع.
- مرقة الدجاج مكعب واحد.
- الزيت النباتي ربع كوب.
- الثوم البودرة ربع ملعقة صغيرة.
- البصل البودرة ربع ملعقة صغيرة.
- الملح ربع ملعقة صغيرة.
- فلفل أسود ربع ملعقة صغيرة.
- لون طعام أحمر صحى .
- اتنين ملعقة كبيرة من الدقيق.
كيفية إعداد اللانشون
وخطوات تحضير اللانشون في المنزل تكون كالتالي:
- في البداية توضع جميع المكونات البيض والدقيق والجبن ومكعب مرقة الدجاج والزيت والبهارات الثوم البودرة والبصل البودرة والملح والفلفل الأسود فى الخلاط الكهربائي .
- تضرب المكونات فى الخلاط جيدا حتى تمتزج ثم يضاف إليها لون الطعام الاحمر ويضرب مرة أخرى حتى يتجانس الخليط.
- كما أنه لا بد أن تفرغ مكونات اللانشون فى كيس حرارة أو كيس بلاستيك وتشكل رول ويغلق الكيس جيدا.
- يوضع الكيس فى ورق الومنيوم ويغلف جيدا ويوضع داخل كيس آخر.
- يوضع على النار وعاء به كمية مناسبة من الماء وعندما تغلى نضع اللانشون ويترك حتى ينضج ويصبح ذات قوم صلب .
- يخرج من الماء ويزال عنه الأكياس ويوضع فى الثلاجة ليلة كاملة.
- يخرج من الثلاجة ويقطع شرائح ويقدم بالهنا والشفا.
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