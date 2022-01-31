لانشون مبهر بدون لحوم أو فراخ في الخلاط بنفس طعم الجاهز وتحدي تجهيزات المدارس

اللانشون من الوجبات الدائمة والتى يتم تناولها العديد يوميا وخاصة الأطفال وهذا من الممكن أن يسبب مشاكل صحية لاحتوائه على المواد الحافظة لذلك سنتعرف معا كيفية إعداد لانشون بيتى مضمون بدون مواد حافظة للحفاظ على صحة صغارنا دون منعهم من تناول ما يحبون.

اللانشون البيتى بدون لحوم

هناك العديد من أنواع اللانشون و اللحوم أو الفراخ ولكن فى وصفتنا اليوم سنقوم بإعداد اللانشون بأقل التكاليف دون الحاجة إلى لحوم

البيض ثلاث حبات بدرجة حرارة الغرفة.

الجبن المثلثات أو المربعات حسب الرغبة ثلاث قطع.

مرقة الدجاج مكعب واحد.

الزيت النباتي ربع كوب.

الثوم البودرة ربع ملعقة صغيرة.

البصل البودرة ربع ملعقة صغيرة.

الملح ربع ملعقة صغيرة.

فلفل أسود ربع ملعقة صغيرة.

لون طعام أحمر صحى .

اتنين ملعقة كبيرة من الدقيق.

كيفية إعداد اللانشون

وخطوات تحضير اللانشون في المنزل تكون كالتالي: